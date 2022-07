Frankrike slo regjerende mester Nederland – klar for EM-semifinale

Frankrike har ikke kommet seg til semifinale i noen mesterskap de siste ti årene, og aldri før i EM-sammenheng. I de tre siste europamesterskapene har det blitt exit i kvartfinalen.

London-OL i 2012 var sist det franske landslaget spilte semifinale i et mesterskap, og ti år senere skal det skje igjen i samme land. De møter Tyskland nord for London onsdag i kampen om en finaleplass. Tirsdag møtes vertsnasjon England og Sverige til dyst. Frankrike var en av de største gullkandidatene foran årets EM.

En straffe i første ekstraomgang ble avgjørende i lørdagens tette oppgjør. Ève Périsset sendte ballen i mål og sikret fransk avansement. Det var naturligvis mye jubel blant blåkledde da dommeren omsider blåste av thrilleren.

«Umulige» van Domselaar

Nederland hadde sin spisstjerne Vivianne Miedema tilbake etter koronasykdom. Det var likevel stopper Stefanie van der Gragt og keeper Daphne van Domselaar som var Nederlands klart beste spillere i oppgjøret.

De sto i veien for mange franske skudd og hadde mye av æren for at laget tvang fram ekstraomganger.

Nederland kom til mesterskapet som regjerende mester etter seieren på hjemmebane i 2017. I årets utgave må de da turen hjem etter kvartfinalen.

Styringen

Frankrike tok styringen på kampen og lot ikke Nederland låne ballen noe særlig i starten. Nederlenderne kom likevel mer med i kampen etter hvert, men kampen forble jevn lenge.

Nederland kom til kampen uten PSG-stjernen Lieke Martens, som har måttet kaste inn håndkleet med en fotskade tidligere i mesterskapet. De var ikke så skarpe framover de gangene de fikk muligheten.

Etter en drøy halvtime fikk Melvine Malard en enorm mulighet til å sende Frankrike i ledelsen, men avslutningen ble reddet helt på streken av van der Gragt. Minutter senere var det Grace Geyoros tur til å få avslutningen sin blokkert av van der Gragt på vei mot mål.

Van der Gragt fortjente svært mye av æren for at kampen var målløs til pause.

Avgjørelse

I starten av 2. omgang fortsatte Frankrike å presse på for scoring, men det nederlandske forsvaret holdt stand i samband med noen upresise franske avslutninger. Etter hvert vartet også van Domselaar med flere viktige redninger.

På overtid av ordinær tid reddet hun ekstraomganger med et tigersprang etter at Wendie Renard sendte ballen mot mål med en hard heading. 22-åringen ble kastet inn i mesterskapet etter at sisteskanse og kaptein Sari van Veenendaal ble skadd i åpningskampen mot Sverige.

Ti minutter ut i den første ekstraomgangen ble Kadidiatou Diani lagt i bakken av Dominique Janssen, og etter en VAR-sjekk blåste dommeren straffe til Frankrike. Périsset sendte ballen i mål via van Domselaars fingre og sikret fransk semifinaleplass.