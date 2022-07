Friidretts-VM: Guttormsen og Lillefosse til stavfinalen etter kaotisk semifinale

Alle de 12 som tok seg til finalen i Eugene, Oregon var over 5,75 meter, og blant dem var selvsagt også storfavoritten Armand Duplantis fra Sverige.

Simen Guttormsen klarte 5,65 i sitt tredje forsøk. Det holdt til 15.-plass, men var altså ikke godt nok til avansement for 21-åringen fra Ski.

Lillefosse i gruppe A tok 5.50 i første forsøk og trengte to forsøk for å komme seg over 5,65. Hans to første forsøk på 5,75 var regelrette bom, men det tredje var som det skulle.

– Kvalifiseringen ble litt kaos for min del. Å ta 5,75 i siste forsøk er ikke der jeg skal være. Jeg tar med meg viktig erfaring inn mot finalen. Jeg tror det kan gå skyhøyt, sa Lillefoss til den skrivende delen av norsk presse.

Spenning

VM-debutanten innrømmet at han ble litt fanget av stundens alvor.

– Det er mitt første VM, og det er sjelden jeg hopper i en temperatur opp mot 30 grader. Kombinasjonen gjorde at jeg ikke fulgte mine vante rutiner. Tenningsnivået ble for høyt og på et helt annet nivå en det pleier å være. Jeg måtte også bruke større staver enn jeg pleide i kvalifiseringen, sa Lillefosse.

Han var fornøyd med sitt siste hopp.

– Det var greit. Jeg bommet spesielt på det første, og hva som skjedde på det andre vet jeg ikke helt, sa Lillefosse.

Sondre Guttormsen i gruppe B gikk inn i konkurransen på 5,65. En snill list gjorde at han klarte høyden på andre forsøk. På det tredje forsøket på 5,75 lyktes han også der.

Guttormsen fikk hoppe sitt første forsøk på 5,75 opp igjen. Det sto folk i veien for ham på første forsøk.

– Matte A og B la ikke opp listen samtidig, og det var masse folk der. Tiden min ble starter, og så hoppet jeg. Det var ganske stressende. Det siste hoppet var helt greit. mente Guttormsen.

– Jeg vil tro at man må over 5,90 for å ta medalje. Jeg tror at jeg har det inne.

Fornøyd

Simen Guttormsen gikk over 5,30 og 5,50 i første forsøk. Deretter tok han 5,65 i siste forsøk, før det ble tre riv på 5,75.

Guttormsens forsøk var alle gode. Det kunne fort blitt tre norske i finalen.

– Jeg har bare meg selv å skylde på. Jeg skulle gjerne ha vært. Nå får jeg heller stå på sidelinjen å heie. Jeg føler at jeg presterer godt i mitt første internasjonale mesterskap og må si meg fornøyd, sa Simen Guttormsen.