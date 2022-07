Carlsens trener forklarer VM-avgangen: – Et kjedelig våpenkappløp

Carlsen har vært verdensmester uavbrutt siden 2013 og har vunnet fem strake VM-finaler. Den siste vant han enkelt 7,5-3,5 i møtet med Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai før jul.

Russeren kvalifiserte seg nylig til nok et VM-oppgjør mot Carlsen i 2023, men onsdag fortalte den norske sjakkeneren at han ikke stiller og gir slipp på tittelen.

– Jeg er ikke motivert til å spille nok en kamp, sa han i videopodkasten «The Magnus Effect».

Carlsens danske trener synes det er leit, men har full forståelse for valget.

– Det er trist for sjakkverdenen at vi har en verdensmester som ikke synes at det er gøy å spille VM, sier Nilsen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Han har en klar formening om hvorfor Carlsen ikke er motivert for nok et tittelforsvar.

– En VM-kamp er på mange måter kjedelig. Det tar minimum et halvt år å forberede seg, og man spiller mot kun én motstander over mange partier. Det er ikke så spennende og kreativt, og det er en trist måte å spille sjakk på, mener Nilsen og legger til:

– VM er blitt et våpenkappløp der kreativiteten dras ut av sjakken. Det synes ikke Magnus er morsomt.