Ingebrigtsen showet for publikum da han lekte seg videre til VM-finalen på 5000 meter

21-åringen løp inn til 2.-plass i heat to med tiden 13.13,92.

– Det var gøy. Jeg vet at 5000 er en beinhard øvelse. Man må jobbe om man vil eller ikke, men det er ufattelig deilig når de andre senker farten på slutten der, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Det var tungt helt til vi nærmet oss mål. Da ble det litt bedre. Jeg får gjøre så godt som jeg kan i finalen, og hvis det ikke er så godt som det beste, er det ikke godt nok, fortsatte han.

Det er de fem raskeste i hvert heat som går videre, pluss de fem beste tidene etter det.

Vinket på oppløpssiden

Nordmannen åpnet i kjent stil rolig, men gamblet stort da det ble satt fart i teten og feltet sprakk opp. Ingebrigtsen trengte bare å sette inn et lite gir før han var oppe i «hovedfeltet» igjen.

21-åringen avanserte stadig fremover og virket til å ha god kontroll hele veien til mål. Opp oppløpssiden tok han seg til og med tiden til å vinke til publikum mot mål.

– Ja, de var helt daue . Nei da … Men jeg måtte gi de noe å heie på. Jeg regner med at det er derfor de er her, spøkte Ingebrigtsen.

«Skuffende» VM-sølv

Ingebrigtsen tok onsdag VM-sølv på 1500 meter, men var langt ifra fornøyd etter hans første medalje i utendørs-VM i friidrett.

– Sølv og sølv. Det verste er at jeg ikke føler at jeg får ut det jeg er god for. Det er alltid en vond følelse å sitte igjen med, sa 21-åringen til NTB og resten av den skrivende pressen i mixedsonen.

Sandnes-løperen har tross sin unge alder vunnet omtrent alt som er å vinne. VM-gull er det eneste unntaket i samlingen.

VM-finalen på 5000 meter løpes natt til mandag klokken 03.05 norsk tid.