Kasatkina fortalte at hun er lesbisk i et intervju med bloggeren Vitja Kratsjenko på YouTube. Der langet hun også ut mot de mange begrensningene det russiske LGBTQ+-miljøet er utsatt for. Homofobi er utbredt i Russland.

Uttalelsene vekket glede hos blant annet fotballspilleren Nadja Karpova. I juni ble hun den første russiske landslagsspilleren til å stå fram som homoseksuell.

– Da jeg hørte nyheten om Kasatkina, kunne jeg ikke tro det. Jeg ble så stolt. Jeg var i ekstase og hoppet rundt i leiligheten , sier Karpova, ifølge The Guardian og fortsetter:

– Det er viktig for yngre mennesker å ha rollemodeller som er som dem selv. De skal se at det ikke er noe galt med dem. Timingen er veldig symbolsk, for nå skjer det mange vanvittige ting i Russland.

Monumentalt

Russland har ikke et forbud mot homofili, men siden 2013 har det vært ulovlig å spre det president Vladimir Putin har omtalt som «homoseksuell propaganda».

Igor Kotsjetkov er en fremtredende person i den russiske LGBTQ+-bevegelsen. Han kaller det «monumentalt» at en av Russlands største stjerner våger å si at hun er homofil.

– Det er første gang i vår historie at en idrettsutøver med så høy status som Kasatkina kommer ut av skapet. I Putins Russland henger sport og politikk alltid sammen, sier Kotsjetkov.

Hjelp

Han mener Kasatkinas mot kan endre synet på homofile hos regjeringstoppene. Undersøkelser at vist at stadig flere russere anser homoseksualitet for å være normalt.

– Kreml streber etter fullt samhold i det russiske samfunnet under krigen (i Ukraina). De vil tenke seg en ekstra gang før de stikker hull på en betent debatt om seksuelle minoriteter. Derfor kan Kasatkina ha vært med på å forhindre nye homofobiske kampanjer.

25-årige Kasatkina er Russlands beste tennisspiller. Hun er nummer tolv på verdensrankingen og har vunnet fire WTA-titler. Hennes beste Grand Slam-resultat i karrieren er årets semifinale i Roland-Garros.