Norsk stavtrio om fenomenet Duplantis – slik skal de nærme seg verdenseneren

Akkurat det er unikt i norsk sammenheng. Natt til lørdag er det kvalifisering på Hayward Field i Eugene, Oregon under årets verdensmesterskap.

Norge stiller med 23 år gamle Sondre Guttormsen, lillebroren Simen Guttormsen på 21 år og 21-årige Pål Haugen Lillefosse.

Simen Guttormsen drømmer om å ta seg til finalen. Sondre og Pål er kapable til å ta medalje på en god dag.

Bergenseren Lillefosse har vært den beste av de norske i år. Han hoppet 5,86 og satte norsk rekord under NM i Stjørdal i slutten av juni.

– Vi har et nivå som gjør at det er mulig med medalje. Det er jevnt bak Duplantis. Det er bare en til to centimeter som skiller de fem-seks neste bak Duplantis. Hvis en av oss har dagen kan vi absolutt være med der opp å fighte, sier

Lillefosse sier at det handler om å gå ut «å bare gjøre det». Han har omtrent ikke hatt en eneste svak konkurranse denne sesongen.

– Det har vært stabilt bra, og det er det som har vært målet mitt. Å kunne hoppe 5,70 pluss hver gang. Jeg har hoppet 5,80 pluss i fem stevner på rad. Det er der jeg har lyst til å ligge. Om jeg er stabil på de høydene, så kan jeg hoppe 5,90 når dagen er der. Forhåpentlig er den dagen her i Eugene. Du måtte ha 5,90 for å ta medalje i innendørs-VM, og det er litt av de samme folkene som er her. Det handler om hvem som takler vind og forholdene best, sier Lillefosse til NTB under pressetreffet noen dager før kvalifiseringen startet.

Sprang

22 år gamle er i en klasse for seg i stav. Han har hoppet 6,20 innendørs og 6,16 utendørs.

– Hva er det med denne Duplantis som gjør ham så suveren?

– Jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet mange ganger. Jeg tror at han har en spesiell forståelse for stavhopp, og han har perfeksjonert teknikken for å få brukt kraften i staven maksimalt. I tillegg har han fysikken. Han er den raskeste av oss alle, sier Lillefosse.

Brødrene Guttormsen trekker også fram blant annet farten.

– For det første startet han veldig tidlig med stavhopp. Han har omtrent 22 år med trening, og det hjelper. Jeg har noen år før jeg er på den mengden hopp og trening. Han har alltid vært fysisk sterk og alltid vært rask. Han er antakelig den raskeste stavhopperen gjennom tidene. Ikke bare er han rask på 100 meter, men han er også rask i tilløpet. Det er den største forskjellen på ham og oss andre, farten i tilløpet, mener Sondre Guttormsen.

Lillebror Simen er av samme oppfatning.

– Han har hoppet stav i alle år. Han har hoppet mye. Jeg startet også tidlig, men på langt nær så tidlig som ham. Han er fysisk god med en ekstrem hurtighet, og det er veldig viktig i stav, sier Simen Guttormsen.

Trening

Oppskriften for å nærme seg Duplantis er like enkelt som den er vanskelig: Det handler om trening, skal vi tro vi den norske trioen.

Både Lillefosse og Sondre Guttormsen har mål om å komme seg over seks meter innen neste sesong er over.

– Vi må bare prøve å dra så mye kunnskap ut av ham som vi kan. Han hopper litt annerledes enn de beste har gjort tidligere. Han har revolusjonert teknikken litt. Jeg tror at han kan komme enda høyere enn har gjort til nå. Jeg tror at han kan hoppe 6,30 en dag. Når han hopper 6,16 i kalde og vindfulle Stockholm, så har han potensial til å hoppe ganske mye høyere, sier Lillefosse.

– Hva skal du gjøre for å tette de 30 centimeterne opp?

– Ja, jeg tror at jeg kan hoppe 6 meter. Jeg er litt lik Duplantis på mange områder. Hvis du ser på ham for et par år siden da han var like gammel som jeg er nå, så var han litt den samme typen. Han var en tynn og rask fyr. Jeg må bare prøve og følge progresjonen hans.

– Duplantis ryktes å ha 10,5 på 100 meter for noen år siden. Kanskje løper han enda fortere nå. Hva har du?

– Jeg har 10,55 fra da jeg var 17 år. Jeg har farten. Jeg må bare bruke den til min fordel. Det er ikke så mange som har muligheten til det. Selv om jeg er rask, så har jeg potensial til å bli enda raskere i stavtilløpet. Der ligger mye av nøkkelen. Jeg har ikke fått maksimert farten min ennå. Det er gøy å tenke på. Vi har kommet et steg nærmere i år, men jeg vet at vi har enda flere steg å ta.