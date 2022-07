Iuel røk ut i VM-semifinalen på 400 meter hekk – stafett neste

Iuel løp inn til 6.-plass i heat tre på tiden 54,81. Dermed må 28-åringen se finalen fra tribuneplass. Iuel måtte ha løpt på 53,72 for å gå videre på tid.

I kvalifiseringen perset hun med 54,70.

– Jeg er fornøyd med at jeg fikk satt sammen to relativt gode løp på såpass kort tid, og jeg er fornøyd med at jeg løper stabilt på 54-tallet. Det har jeg gjort noen ganger denne sesongen, og jeg ligger nærme persen min. Når man løper såpass stabilt over tid, er det bare et tidsspørsmål før man tar et lite jafs på den tiden.

Det var det hun var fornøyd med. Så kom det hun ikke var like fornøyd med.

– Det jeg er misfornøyd med er den niende hekken. Jeg følte at jeg for første gang i mitt liv kunne klare det med 15 steg fram til den niende hekken, men det holdt ikke. Jeg måtte ta et juksesteg, og da tror jeg at jeg mistet ganske mye fart. Det ble tripping, og jeg måtte stoppe litt opp.

Et stykke opp

– Det er 1,09 sekunder opp til finaleplass.

– Det er mye, men tar du litt hekk for hekk er det mulig, sa Iuel om den utfordringen.

– Det er seks europeere foran deg på resultatlisten. Hva betyr det med tanke på EM?

– Det sier at det kommer til å bli en kamp i EM om de finalebillettene. Man kan ikke tenke at man lett tar en av de plassene. Det er ikke sikkert i det hele tatt, og det må kjempes for. Man må gå «all inn» i semifinalen for å komme seg dit. Nivået er gått opp siden EM i Berlin i 2018 og EM i Amsterdam i 2016.

Amalie Iuel skal løpe 4 x 400 meter stafett senere i mesterskapet.

Verdensrekord?

Amerikanske Sydney McLaughlin knuste resten av feltet og løp inn til 52,17. Gianna Woodruff fra Panama tok den andre finaleplassen i heatet.

– Det er jo absolutt damer som er i form, og banen er veldig rask, så jeg har troen på verdensrekord, sa Iuel om konkurrentene.

Iuel ble utslått i semifinalen under OL i Tokyo sist sommer. Under det forrige VM i Qatar i 2019 ble hun også slått ut i semifinalen etter 55,03.

Finalen går natt til lørdag klokken 04.50 norsk tid.