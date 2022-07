Grøvdal enkelt videre til VM-finale på 5000 meter: – Kunne løpt mye fortere

32-åringen hadde tøff motstand i forsøket fra blant annet verdensrekordholder Letesenbet Gidey (14,06,62) og den regjerende olympiske mesteren Sifan Hassan.

Grøvdal åpnet løpet kontrollert og la seg blant de fremste i feltet. 32-åringen hang godt med hele veien og løp inn til 4.-plass bak Gidey, Caroline Chepkoech Kipkirui og Hassan. Det var åtte tideler opp til 1.-plassen.

– Det var egentlig ideelt. Det gikk fort, men jeg følte at det var ganske kontrollert til det var 200 meter igjen. Da var det bare å safe inn den topp 5-plasseringen. Jeg kunne slippe litt opp mot slutten, og det ga gode svar, sa 32-åringen fra Isfjorden i Møre og Romsdal.

Varmt

Grøvdal er ingen varmespesialist, men fikk trent godt på akkurat det under høydeoppholdet i Flagstaff og precampen i Berkeley før mesterskapet.

Det var flere som kollapset under semifinalen.

– Det var selvsagt litt varmt, og jeg er ingen fan av varmen. Men jeg synes det gikk greit. Jeg måtte passe på at jeg ikke var for opphetet før jeg startet, for jeg vet at ikke er tilhenger av varmen. Det var verre både i OL i Tokyo og i VM i Doha.

– Du så uanfektet ut etter målgang?

– Jeg følte at jeg hadde et par gir til hele veien. Det gikk jevnt fort, men jeg kunne løpt ganske mye fortere de siste to kilometerne om det hadde vært finale enn det jeg gjorde nå. Det gir en god følelse. Jeg følte at jeg der og kunne være på hugget.

Trenger tiden

Finalen går natt til søndag norsk tid. Da skal Grøvdal prøve å gjøre sitt beste resultat i et mesterskap noensinne. Det beste hun har fra før er 7.-plass på 5000 meter fra OL i Rio de Janeiro i 2016.

– Nå har jeg tre dager, og det tror jeg at jeg trenger. Selv om jeg følte at jeg løp kontrollert, så løp vi på 14.53. Og i denne varmen så koster det. Jeg trenger nok disse tre dagene til å restituere meg.

Grøvdal føler at hun er i dytten om dagen og ser fram mot finalen.

Isfjordingen viste svært god form for en drøy måned siden. Da løp hun inn til norsk rekord 14,31,07 under Bislett Games.