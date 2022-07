Serbia straffes for rasisme i kamp mot Norge

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyste om straffen onsdag. Disiplinærkomiteen har også vedtatt å bøtelegge Serbia med 30.000 euro (305.000 kroner).

Tilskuernekten kommer som en konsekvens av rasistisk oppførsel blant Serbia-fansen i forrige måneds nasjonsligakamper mot Norge og Slovenia. Begge ble spilt i Beograd.

Det betyr at serbernes møte med Sverige 24. september går bak lukkede dører.

Norge ligger øverst i nasjonsligagruppa med ti poeng, mens Serbia og Sverige følger på sju og tre poeng. Et poengtap mot Sverige vil øke Norges muligheter til å bli puljevinner.

Serbia er for øvrig også pålagt å vise fram et banner hvor det står #NoToRacism (nei til rasisme) mot Sverige. I tillegg har de fått en bot på 8000 euro (81.000 kroner) for bruk av laserpenn i kampene mot Norge og Slovenia.

Videre er Serbia-spiller Predrag Rajkovic utestengt i de to neste kampene som følge av å ha brukt krenkende ord mot en dommer. Han er dermed uaktuell mot Sverige og Norge.