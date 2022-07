– Wow. Neste gang ser de oss kanskje på bensinstasjonen. Diesel, bensin … 95, 98?, skrev pappa-Haaland og retweetet et bilde fra avisens «spesial».

Artikkelen tar for seg alt far og sønn Haaland handlet på supermarkedet «Sainsbury» etter superstjernen undertegnet for Manchester City.

På bildet kan man blant annet se at familien Haaland kjøpte inn en vannkoker, en søppelbøtte, noen skåler og en flaske ketsjup.

Den norske superspissen gikk til Manchester City for 619 millioner kroner og har signert en kontrakt som strekker seg til 2027.

Haaland scoret i alt 83 mål på 87 kamper for Borussia Dortmund før overgangen til City og Premier League.

21-åringen debuterer trolig for Manchester City i en treningskamp mot den mexicanske klubben América klokken 02.30 natt til torsdag.