Ceh satte personlig rekord og tok VM-gullet i diskos

Ceh vant gullet foran litauerne Mykolas Alekna (69,27) og Andrius Gudzius (67,55). Den regjerende verdensmesteren fra Doha 2019, svenske Daniel Ståhl, endte rett utenfor pallen med et kast på 67,10.

Men svensken trodde en stund han hadde tatt ledelsen etter sitt fjerde forsøk da han kastet 69,19. Dessverre for den regjerende mesteren ble kastet diskvalifisert etter han hadde tråkket utenfor sirkelen.

– Klart du er irritert og frustrert. Vi har et slagord som sier: «du kan være sint i en time, så går livet videre». Det er ikke mye du kan gjøre, sa Ståhl til svenske Expressen.

VM-gullet er Kristjan Cehs første medalje i VM-sammenheng. 23-åringen ble nummer fem under OL i Tokyo forrige sommer og endte som nummer 31 under VM i Doha for tre år siden.