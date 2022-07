Hynne stiller til start på torsdagens 800 meter etter negativ koronatest

Det bekrefter friidrettsforbundet og landslagssjef Erlend Slokvik til NTB.

«Hedda Hynne har levert en offisiell negativ test for covid-19 og stiller til start på torsdagens 800 meter. Hedda kommer til Eugene i morgen. Vi kommer med mer info da.», får NTB opplyst av forbundet.

Hynne testet positivt for covid-19 13. juli og har siden hatt et ørlite håp om å kunne få delta under årets friidretts-VM.

800-meter løperen har oppholdt seg i precampen i Berkeley – et par timers flytur unna Eugene sammen med sin trener og samboer Erik Sakshaug siden den positive testen.

Kravet var at hun måtte teste negativt under 24 timer før start for å få akkreditering av VM-arrangøren. Hynnes innledende heat på 800 meteren går klokken 02.10 natt til fredag 22. juli.