Iuel perset da hun ble semifinaleklar i friidretts-VM

Iuel løp i det femte heatet og siste heatet, som ble vunnet av USAs Britton Wilson på 54,55. Iuel endte på 3.-plass i heatet.

Hennes forrige pers på 54,72 ble satt under kvalifiseringen i VM i Doha i Qatar for tre år siden.

Før mesterskapet i Eugene var hennes årsbeste 54,91 satt under Bislett Games 16. juni. Iuel er ranket som nummer 22 i verden.

– Jeg sa på forhånd at jeg måtte ha et Doha-løp for å komme meg videre i og med at konkurrentene mine også har skrudd opp nivået siden sist. Det synes jeg at jeg traff ganske godt med, sa Iuel til den skrivende delen av norsk presse.

Tok i

Iuel måtte ta ut sitt aller beste for å klare brasene. Fra bane sju fosset hun raskt fra jenta i bane åtte.

– Det er vanskelig å disponere løpet i bane sju når du ikke ser så mye til resten. Jeg løp på, for jeg visste ikke hvor mange som kom bak meg. Jeg følte at jeg ikke kunne safe for mye.

Iuel løp sitt eget løp uten å tenke for mye på de andre. Det lyktes hun med.

– Det er lenge siden jeg har perset, og det var gøy at jeg klarte det.

Utslått

Iuel ble utslått i semifinalen under OL i Tokyo sist sommer. Under det forrige VM i Qatar i 2019 ble hun også slått ut i semifinalen etter 55,03.

Sydney McLaughlin vant det første heatet på 53,95. Jamaicas Janieve Russell tok heat to med 54,52. Heat tre ble vunnet av Nederlands Femke Bol med 53,90. I det fjerde var Dalilah Muhammad fra USA best med 54,45.

Semifinalene i Eugene går natt til torsdag norsk tid.

– Nå skal jeg rett i isbad. Det varer i en sju-åtte minutter. Så skal jeg se løpet til Karsten før jeg skal hjem å restituere, sa Iuel.

De fire beste fra hver av de fem heatene, pluss fire beste tidene uavhengig av dem gikk til de tre semifinalene natt til torsdag norsk tid.