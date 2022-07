Politiet om død idrettsstjerne: – Tror sexlek gikk galt

En politikilde forteller til The Sun at det var 40 år gamle Ricky Bibey som lørdag ble funnet med en rekke kutt, blåmerker og andre skader på kroppen på hotellrommet han hadde leid sammen med kjæresten i Firenze i Italia.

Bibey var en kjent rugbyspiller som også spilte på det engelske landslaget, før han ga seg på grunn av skadeproblemer i 2012.

Politiet tror dødsfallet var et resultat av at en sexlek gikk galt, men har ikke utelukket en voldshendelse.

– Et bestemt objekt de ser ut til å ha brukt er fraktet til rettsmedisinsk undersøkelse, uttalte en politikilde. Det er blod i rommet, og kriminalteknikerne jobber for øyeblikket, mens kvinnen er kjørt til sykehus for behandling.

Politiet forteller at det var ikke noen åpenbare tegn på en skade som kunne ha forårsaket hans død, og ingen tredje person var involvert. Det ble også tatt prøver for å fastslå om narkotika, Viagra eller andre stoffer var til blitt brukt.

Dekket av blod

Paret skal ha kommet tilbake til hotellet klokken natt til 02.00 lørdag, i «tilsynelatende fin form» etter en kveld ute på byen i Italia.

Klokken 08.00 lørdag morgen ble personalet på Hotel Continentiale i Firenze varslet av kvinnen, som ropte om hjelp. Personalet kontaktet politiet etter at kvinnen også ble sett vandrende i korridorene dekket av blod, ifølge Firenze Today.

Kvinnen var også alvorlig skadet, og ble operert etter å ha lidd alvorlig blodtap, men er utenfor livsfare.

– Tilstanden hennes er alvorlig, men hun er stabil og skadene er ikke livstruende. Vi håper å avhøre henne på et tidspunkt i løpet av de neste timene, sier politiet.

Det italienske avisen La Reppublica hevder at kvinnen fortalte personalet at hun så sin partner kollapse på hotellrommet, i det som antas å ha vært et hjerteinfarkt eller et slag.