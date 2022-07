Pettersson avgjorde for Lillestrøm i overtidsdrama: – Helt fantastisk

Pettersson sendte de tilreisende til himmels med sin overtidsscoring i Skien.

– Det var helt fantastisk. Jeg var så sliten de siste ti minuttene etter en tøff kamp. Det er ikke det peneste målet jeg har scoret, men det viktigste er at ballen ligger i nettet. Vi har ikke scoret på en dødball siden hjemmekampen mot Vålerenga, så det var deilig, sa matchvinneren til Discovery.

Etter en relativt sjansefattig første omgang tok kampen fyr etter en drøy time. Da tok innleide Magnus Knudsen bortelaget i føringen.

Lillestrøm skulle ikke klare å holde på ledelsen lenge. I sin siste opptreden foran hjemmepublikummet stanget Tobias Lauritsen inn 1-1 på et godt innlegg fra Conrad Wallem.

Tilbake på vinnersporet

På overtid sørget midtstopper Pettersson for at de tre poengene likevel ble med hjem til Romerike.

– Det er jævlig surt. Kampen er egentlig ganske jevn, og jeg synes vi spiller en god kamp. Vi klarer ikke presse høyt på slutten, og vi havner for mye bakpå. Til slutt får de en corner, og da sitter den dessverre, sa en tydelig skuffet Lauritsen etter at poenget røk på overtid.

Dermed klarte Lillestrøm å slå tilbake etter det forsmedelige hjemmetapet mot tabelltreer Viking forrige helg.

– En fotballkamp har alltid tre mulige utfall: seier, tap eller uavgjort. Sist slapp vi inn sent mot Viking, i dag er det vi som scorer sent. Det er en god følelse nå. Kampen er jevn, og Odd klarer tidvis å få oss lave. Jeg synes likevel at vi vinner fortjent til slutt, sa LSK-trener Geir Bakke.

Likt i toppen

Seieren mot Odd gjør at Lillestrøm holder følge med Molde, som søndag slo Haugesund 1-0 på hjemmebane. Lagene har like mange poeng på toppen av tabellen, men MFK er foran på bedre målforskjell. Odd innehar 9.-plassen på tabellen.

– Vi har hatt et par sånne (kamper) som har endt i vårt favør, senest mot Glimt hjemme. Vi vet hvordan det føles. De er et solid lag som er gode på dødball. Det blir en tett og jevn kamp der Lillestrøm trekker det lengste strået til slutt. Vi skulle gjerne kronet en sånn prestasjon med poeng, sa Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen til Discovery.

Førstkommende torsdag reiser LSK til Finland og Seinäjoki for å bryne seg på SJK i kvalifiseringen til conferenceligaen.

Odd skal på sin side til Nordmøre og spille mot tabelljumbo Kristiansund om én uke.