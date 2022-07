Reider har siden november i fjor vært under etterforskning for seksuell trakassering, og han ble derfor nektet akkreditering til sprintfinalen i VM.

Treneren nekter for anklagene og har uttalt gjennom sin advokat at de er «uprøvd» og at det «ikke lar seg bevise».

Likevel valgte amerikaneren å ta seg ulovlig inn på oppvarmingsområdet for å se til sprinterne Marvin Bracy og Trayvon Bromell, som begge senere tok medalje på øvelsen.

Sikkerhetspersonell skal ha bedt Reider om å forlate området, men treneren skal ha strittet mot. Reider skal etter en stund frivillig ha forlatt arenaen da han oppdaget at politiet var på vei for å ta seg av ham, forteller en talsperson for Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) til The Guardian.

100-meteren ble vunnet av Fred Kerley, som dermed sørget for tredobbelt amerikansk på øvelsen.