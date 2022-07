Dansk stjerne bryter Tour de France med coronasmitte

Cort viste seg virkelig fram for hjemmepublikumet i Danmark på de tre første etappene av årets ritt. Han kjørte med klatretrøyen de første sju dagene før han måtte gi den fra seg. På den tiende etappen kjørte han inn til en flott etappeseier.

Danskens lag, EF Education, opplyser imidlertid overfor dansk TV 2 at han ikke vil stille til start på den 15. etappen søndag. De opplyser at han har testet positivt for corona.

Selv fortalte Cort kanalen lørdag at han hadde slitt de siste dagene.

– Jeg har dessverre vært veldig sliten de siste dagene. Jeg tror mest av alt at jeg så gjerne ville gjennom den 14. etappen, sa Cort til kanalen etter lørdagens etappe.

Han pekte også på varmen som en faktor. En hetebølge har truet feltet og arrangøren har svart med å vanne asfalten grunnet ekstreme temperaturer.

– Det er litt hardt med varmen, den slet jeg litt med i går (fredag), sa Cort.

Søndag ble det klart at han ikke sykler mer i årets ritt. Det gjør heller ikke Israel-Premier Tech-rytter Simon Clarke. Han vant den femte etappen av årets ritt og har i likhet med Cort testet positivt for corona.