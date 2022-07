Jerv gikk opp i ledelsen like etter pause da Amadou Diallo gjorde sitt første mål i Eliteserien. Like etterpå utlignet Markmanrud med et skudd oppe i krysset fra returrommet.

Jansen ble matchvinner med et kraftskudd på frispark.

Før oppgjøret lå Jerv på 15.-plass med elleve poeng. Dermed hadde de kun to poeng opp til trygg grunn, men benyttet ikke muligheten til å klatre over nedrykksstreken.

– Tre poeng er veldig viktig mot en motstander som kommer til å kjempe om nedrykk som oss, sa Jansen til Discovery etter kampen.

Gjestene lå på 11.-plass med 14 poeng og fikk en luke ned til bunnstriden med lørdagens seier i Grimstad.

Jerv hadde kun vunnet på hjemmebane i årets sesong, mens Sandefjord hadde tatt alle sine fire trepoengere på bortebane. Lørdag kom den femte for sesongen.

Mohamed Ofkir og Felix Schröter hadde scoret i fire strake kamper, men målrekken stoppet for begge to.

Frisparkperle

Jerv tok ledelsen noen minutter inn i andreomgangen, men Sandefjord svarte raskt med et drømmetreff fra innbytter Markmanrud. Avslutningen gikk helt oppe i vinkelen og var utakbar for Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

Senere i omgangen banket Jansen inn et frispark fra utsiden av 16-meteren.

– Den var ikke så perfekt, men den var hard nok, sa matchvinneren.

Øvretveit mente at han skulle ha avverget skuddet.

– Det er mitt hjørne på frisparket, så den skal jeg ta. Jeg burde ha stolt på muren min.

Straffesituasjon

Et kvarter ut i andre omgang ble Jerv-spiller Aral Simsir lagt i bakken av Ian Smeulers. Sistnevnte var ikke på ballen, men hoveddommer Tom Harald Hagen var ikke enig med hjemmelaget i at det var straffespark.

– Han treffer ikke engang ballen, sa en frustrert Simsir før han forlot Discovery-intervjuet.

Dansken gikk i bakken tidlig i kampen også, men situasjonen var mer tvilsom enn den etter pause. Hagen var klar i sin sak og vinket spilleren opp igjen.