Svensken har måttet tåle mye kritikk etter det sviende 0-8-nederlaget for England og 0-1-tapet for Østerrike i kampen der kun seier var godt nok.

Sjögren har hele veien avvist at han vil trekke seg som trener, og dagen derpå var intet unntak.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette, sa han med ettertrykk og gjorde det klart at han føler han har spillernes tillit.

– Jeg har hatt veldig gode samtaler med spillerne, og det føler jeg absolutt.

Han fortalte om en natt uten mye søvn.

– Det er veldig forskjellig hvordan vi håndterer denne typen situasjon. Jeg har pratet med spillerne, og vi har snakket i lederteamet og støtteapparatet. At det ikke ble mye søvn er naturlig etter det som skjedde i går, sa han.

Reise seg

– Vi må respektere hverandre i dette. Det er ikke tid for å lete etter syndebukker. At det er jeg som er ansvarlig for resultatene råder det ingen tvil om, men gruppen er sterk og håndterer dette bra sammen. Nå får vi igjen for jobben vi har gjort med gruppen, sa Sjögren til mediene utenfor spillerhotellet i Uckfield.

– Jeg er sikker på at denne gruppen kan reise seg.

Han synes det er for tidlig med en grundig evaluering av hva som gikk galt på banen, men han mener at forberedelsene har vært gode.

– Vi har gjort veldig mange gode ting inn mot mesterskapet etter å ha lært av tidligere erfaring. Vi har hatt god kontroll på belastningsstyring, energiinntak og alt omkring. De tingene er hevet flere hakk fra tidligere, sa han.

– Så ble ikke resultatene som vi ønsket. Vi hadde en plan i alle kamper, men den innebar naturligvis ikke at vi skulle tape 0-8 for England og 0-1 for Østerrike. Vi kan diskutere om planen ikke var tilstrekkelig god, og det kan vi kanskje si at den ikke var.

Sliter i sluttspill

I Sjögrens tid har Norge vært nær feilfri i kvalifiseringer med 20 seirer på 22 kamper, mot én uavgjort og ett tap. I sluttspill er fasit tre seirer, én uavgjort og sju tap. Han har ledet laget to av de fire ganger Norges kvinnelandslag er blitt utslått i gruppespill i EM, VM eller OL.

– Som alltid vil landslagsåret bli grundig evaluert. Alle skal vite at vi ikke er dårlige med vilje. Vi jobber hardt for å oppnå gode ting, sa han.

Sjögren mener ikke at målsettingen om medalje var urealistisk.

– Vi var i gruppe med to nasjoner rangert lavere enn oss, og om vi hadde slått dem ville vi vært i kvartfinale. Der visste vi at vi trolig ville møte et lag rangert høyere enn oss, men om vi hadde sagt at vi ville være fornøyd med kvartfinale så ville vi fått på trynet for lave ambisjoner, sa han.

– Urealistisk eller ikke, det var noe å strekke seg etter.

Han hevdet at Norge tross den bleke EM-innsatsen fortsatt er et sterkt lag.

– Vi er omtrent som Fifa-rankingen sier, den lyver ikke. Nummer elleve i verden, nummer sju i Europa. Det blir stadig tøffere konkurranse, og vi er ikke blant de beste, det kan jeg si. Men vi er rett bak, og på en god dag kan vi konkurrere med toppnasjonene i verden.

Ikke om framtiden

Sjögren ble konfrontert med at en rekke eksperter krever hans avgang.

– Jeg legger veldig lite vekt på hva såkalte eksperter, eksterne personer, har av meninger. Jeg kan faktisk ikke bry meg om det, svarte han.

Derimot bekreftet han at han har snakket med fotballpresident Lise Klaveness etter EM-exiten, og ble spurt om den samtalen handlet om framtiden hans.

– Nei, den har vi ikke pratet om.