Preget landslagskaptein: – Tungt og vondt

– Nå er hodet og kroppen min preget av veldig mye følelser fordi vi ble slått ut. Vi hadde et ønske og en drøm om å nå lenger enn dette. Det kjennes tungt og vondt, det er vel de enkleste ordene å beskrive det med. Det er vanskelig å oppsummere det med så veldig mye mer enn at vi ikke var gode nok, sa hun.

Landslagskapteinen kjempet med gråten da hun snakket til norske medier i intervjusonen på Brightons arena etter 0-1-tapet for Østerrike.

– Dette var en gruppe det var fullt mulig å gå videre fra. Vi vant første kamp mot et betydelig svakere lag (Nord-Irland). England-kampen vet jo alle om. Østerrike er et lag som har tatt steg. De er solide defensivt og har en del gode spillere. Totalt sett fortjener de å gå videre, sa hun.

– I dag var det vinn eller forsvinn, og vi fikk det ikke til.

Støtter sjefen

Hun slår ring om Martin Sjögren og vil ikke være med på at EM-fiaskoen må føre til hans avgang.

– Vi står i dette sammen. Dette er en gruppe som har jobbet sammen over lengre tid. Vi vinner sammen og taper sammen. I dag røk vi ut av EM sammen. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, sa hun.

– Vi vet at vi ikke har prestert som vi ønsket og selv mener vi burde. Alle kommer til å ta selvkritikk. Vi som er ute på banen kan gjøre en bedre jobb, og vi kan gjøre det bedre sammen, for å ta nye steg. Det er mange spillere her med en lys framtid, unge og gode spillere. Nå er det viktig å samles og få tilbake troen på oss selv.

Preget

Hun avviste ikke at sjokkopplevelsen mot England fortsatt preget spillerne.

– Vi har jobbet knallhardt de siste dagene for å komme oss opp igjen. Alle skjønner at det var tøft, men det beste for et fotballag er å få spille igjen så fort som mulig etter et tap. Det var en lysten gjeng som hadde lyst til å bevise noe og få til noe. Men vi klarte det ikke, sa hun.

– Noen har vært med på dette før, men for noen var det første gang. Vi er veldig skuffet. Vi skulle så gjerne ha gjort det bedre for alle som ser på, for oss selv, egentlig for alle. Vi skjønner dem som er skuffet, for det er vi selv også.