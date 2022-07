– Vi har et jækla ansvar alle og enhver. Det er bare å ta til seg. Hvis vi begynner med unnskyldninger så roter vi oss inn i trøbbel. Det må bli noen veldig tydelige evalueringer etter hvert, men akkurat nå er vi ikke i nærheten av et toppnivå i verden og Europa, sa hun.

Hun ble spurt om Martin Sjögren har det største ansvaret.

– Som sagt tenker jeg at vi alle har et ansvar. Så får hver og en ta sitt ansvar på forskjellige områder.

Som de andre norske spillerne var hun tydelig preget av skuffelse da hun møtte i intervjusonen.

Leit

– Jeg er skuffet, veldig skuffet. Også på vegne av folk som kom hit og som kommer til å dra skuffet hjem. På grunn av støtten vi har fått, både fra folk som har møtt opp og dem som har støttet oss hjemmefra, at vi ikke gir dem mer, sa hun.

Hegerberg har ikke scoret i et sluttspill for Norge siden hun var 19 år. Etter at hun scoret to ganger mot Elfenbenskysten i siste gruppekamp i VM i 2015 har hun spilt 643 minutter fordelt på kamper i tre ulike sluttspill uten å få til det hun er aller best til. Hun var veldig nær på overtid mot Østerrike, men keeper reddet. Uansett ville ikke uavgjort holdt for Norge.

Etter en lovende start mot svake Nord-Irland, der Hegerberg var direkte involvert i tre av fire norske scoringer, har ikke relasjonene mellom de norske angrepsstjernene sittet.

Kok

– Jeg skulle gjerne vite hvorfor. Akkurat nå koker det veldig, og jeg har ikke noen logiske svar til dere, sa hun før dansende østerrikske spillere med musikk på øverste volum druknet resten av resonnementet.

Neste sluttspillsjanse kommer allerede neste år, med VM i Australia og New Zealand. Allerede i begynnelsen av september skal Norge prøve å sikre gruppeseier i kvalifiseringen og billett til det mesterskapet.