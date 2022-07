Ny EM-fiasko for kvinnelandslaget – utslått etter 0-1-tap for Østerrike

Først i kampens aller siste minutter kom Norge til store sjanser, da innbytter Celin Bizet Ildhusøy i det 89. minutt og Ada Hegerberg på overtid tvang keeper Manuela Zinsberger til to kjemperedninger.

– Vi fortjener absolutt ikke å gå videre og sitter igjen med en følelse av ikke å ha fått vist noe av det vi er gode for. Ingen har fått ut en dritt av det mesterskapet her, og det er jævlig kjipt, for mesterskap kommer ikke så ofte, og vi har akkurat kasta bort en mulighet, var Guro Reitens ærlige oppsummering i intervjusonen.

Martin Sjögren vil oppleve at kravene om hans avgang tiltar i styrke etter nok en EM-fiasko, men kaptein Maren Mjelde vil verne om sjefen.

– Ja. Vi står i dette sammen. Vi vinner sammen og taper sammen, og i dag røk vi ut av EM sammen. Vi har jobbet sammen lenge, og nå må vi ta vare på hverandre. Vi vet at vi ikke presterte som vi burde og ønsket, men alle kommer til å ta selvkritikk. Så må vi samles og få tilbake troen på oss selv, sa hun.

Første gang

Nicole Billa nikket inn vinnermålet i det 37. minutt av en kamp der Østerrike var best. Hoffenheims stjernespiss ordnet kvartfinale mot Tyskland, der over halve den østerrikske troppen spiller til daglig.

Det var alpenasjonens første seier over Norges kvinnelandslag noensinne, og spillerne feiret med dans og høy musikk mens de norske sto skolerett for mediene.

Verken Caroline Graham Hansen, som spilte med støttebandasje etter å ha brukket en finger på trening torsdag, eller Hegerberg maktet å skape særlig trøbbel for motstanderens forsvar, spesielt ikke før pause.

– Det var mye nerver. Det så OK ut forsvarsmessig, men vi slet enormt angrepsmessig. Det var store avstander i laget, og vi bød inn til et spill basert på nærkamper og duellspill. Heldigvis så det bedre ut i 2. omgang. Da lignet vi iallfall på et lag, sa Sjögren, som ble spurt om han vurderer å trekke seg.

– Nei. Jeg er ikke den som gir opp, men jeg forstår diskusjonen, svarte han.

Tøff evaluering

De norske må se langt etter plass i cupspillet og forlater England før EM-festen starter for alvor. Det er stygge sår å slikke, særlig etter 0-8-smellen mot England. Hadde det ikke vært for flere flotte redninger av keeper Guro Pettersen, kunne resultatet fredag blitt enda styggere.

Sjögren må regne med en tøff evaluering. Etter at Norge tok medalje i de fire første EM på 2000-tallet, er det blitt farvel i gruppespillet to ganger på rad – begge under svenskens ledelse.

Norge kom på banen med innsats og vilje, men det var Østerrike som viste kvalitet og tok kommandoen i kampen. Med det høye og aggressive presset som har vært en suksessoppskrift i dette EM, skapte de problemer for de norske.

Guro Bergsvand sto fram i duellene i sin første kamp fra start. Gang på gang klarerte hun inne i eget felt, men i det 37. minutt orienterte hun seg ikke raskt nok mot den farlige spissen Billa da venstreback Verena Hanshaw slo et innlegg fra dyp posisjon. Billa fikk nikke uhindret og styrte ballen inn i det lengste hjørnet til en fortjent ledelse.

– Min feil, sa Bergsvand om målet.

Sjansetørke

Det nærmeste Norge kom i første omgang var Graham Hansens dragning og skudd i nettveggen etter forarbeid av Hegerberg og Reiten. Da var det spilt et kvarter.

Da hadde østerrikerne allerede hatt en stor sjanse da Laura Feiersingers avslutning gikk via Guro Pettersens hender og traff tverrliggeren. Etter en halv time måtte den norske målvakten få behandling for en strekk i siden, men hun spilte videre og vartet opp med en flott redning da Billa fikk masse rom på siden og skjøt hardt fra spiss vinkel. Hun reddet også da Julia Hickelsberger-Füller skjøt fra distanse noen minutter før pause.

Norge fikk spillet til å gli litt bedre i den andre omgangen, men slet fortsatt med å skape sjanser. Pettersen måtte på sin side stå i veien for nye avslutninger fra Barbara Dunst, Billa og Hickelsberger-Füller. Så samlet hun beina da innbytter Lisa Makas prøvde å slå tunnel på henne.

Holdt ikke

Celin Bizet Ildhusøy ble kastet innpå i en offensiv rolle for å hjelpe Norge inn i kampen, og ungjenta satte fart i laget. Hun var veldig nær scoring, men det ville seg ikke for de norske på Brightons arena, der Norge måtte se seg slått for annen gang på fem dager.

Det er bare fjerde gang Norges kvinnelandslag er utslått i gruppespillet i EM (1997, 2017 2022) eller VM (2011). Det har aldri skjedd i OL. Spesielt nok er det tredje gang laget må reise hjem etter gruppespillet tross seier i åpningskampen. Begge ganger landslaget for menn ble utslått i gruppespill i EM eller VM (1994 og 2000), skjedde det også etter seier i åpningskampen.

Det neste på kvinnelandslagets program er VM-kvalifisering borte mot Belgia 2. september. Ett poeng vil sikre billett til VM-sluttspillet i Australia og New Zealand neste år. Om det ikke går, vil Norge beholde grepet om gruppeseier så lenge laget ikke taper stort. Tap med inntil tre måls margin vil innebære at Norge blir VM-klar med seier over svake Albania hjemme fire dager senere.