Jakobs manager med klar VM-melding: – Han har aldri vært bedre

65-åringen fra Malmö var en av de oppmøtte da Ingebrigtsen holdt sin første pressekonferanse i VM-byen.

– Jakob ser fin ut. Jeg tror at han aldri vært i så god som nå, sier svensken med sin karakteristiske skånedialekt til NTB.

Det må han også være. 21-åringen ble nummer fire og fem i VM i Doha i 2019 og mangler fortsatt en medalje i VM-sammenheng.

Den kan komme natt til onsdag når finalen på 1500-meteren går av stabelen. Der skal den regjerende OL-mesteren på distansen i ilden på ny.

Først er det derimot både kvalifisering og semifinale som skal gjennomføres uten uhell.

Basert på humøret til hovedpersonen bør begge de to første løpene gå etter planen.

Hans lynne var like godt som nydelige sommerværet da han møtte den norske pressen under to digre lønnetrær ved universitetsområdet bare et steinkast unna stadion fredag kl. 12 lokal tid.

Munnbind

Dit kom Jakob med munnbind i likhet med de øvrige norske på plass. Covidsmitten er voksende i USA, og i den norske leiren er til sammen fem blitt smittet. I tillegg til Hedda Hynne har det rammet fire i støtteapparatet.

For Jakobs del har ikke det endret mye.

– Det har ikke vært mye endring fra de siste to og et halvt årene. Jeg har alltid vært flink til å vaske og passe på meg selv, spesielt inn mot konkurranser, reiser og mesterskap. Vi vet at det er mye smitte, og at det er mange folk som ikke bryr seg om de blir syke. Da må man ta ansvar selv, sier Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Det hjelper at han er mye alene. Bortsett fra at kjæresten Elisabeth Assersen ankommer VM-byen lørdag, har han denne gangen ingen fra den nærmeste familien rundt seg.

Løpervidunderet fra Rogland forteller om en tilnærmet optimal oppladning. Han dro rett til USA etter Diamond League-stevnet på Bislett 17. juni. Første stoppested var Flagstaff i Arizona, deretter ventet det precamp i Berkeley i California.

– Det startet med noen uker med litt mer mengde for å bygge opp et grunnlag etter Bislett. Det har vært noen tøffere økter med rundt to uker igjen. Jeg har jobbet meg gradvis inn. Nå har jeg trappet litt ned igjen. Alt har gått etter planen. Den siste måneden har vært veldig bra. Det har ikke vært verken skader eller sykdom.

– Når tar du den endelige avgjørelsen for om du blir med på 5000 meter?

– Jeg vil gjerne stille på begge om det går greit. Det er på planen, og jeg står på begge. Men jeg tar gjerne den endelige beslutningen så sent som mulig. Vi vet at det er mye som kan skje, spesielt på 1500 meter. Der er der jeg vil være best forberedt. Hvis alt går greit og jeg føler meg bra, og det ikke er skjedd noe spesielt, så stiller jeg selvfølgelig på 5000 meter også.

Alt tyder på dobling for Jakobs del.

– Jeg bestemmer meg kanskje ikke endelig før dagen før.

Kvalifiseringen går natt til fredag norsk tid.

Samtaler

Jakob Ingebrigtsen er på tur uten de vante støttespillerne. Faren Gjert er ikke lenger treneren hans.

– Betyr det at du er konstant på tråden til løperbrødrene dine, Henrik og Filip?

– Jeg snakker stort sett med meg selv, men jeg har Henrik og Filip som sparringpartnere, og jeg har diskutert trening med dem de siste ukene. Det er heldigvis ikke mye som trengs og diskuteres, men det er greit å ha noen sparringpartnere som du kan forholde deg til. Ikke minst mentalt.

– Du har vært en god løper i 10 år og er langt, langt bedre enn begge. Du trenger kanskje ikke å snakke så mye med dem heller?

– Det kan du si Jeg gjør meg aldri avhengig av noe som helst, men det betyr ikke at det er dumt å ha noen å snakke og diskutere med. Diskusjon fører ofte til noe bra, og jeg er alltid ute etter de små marginene som kan gjøre meg bedre.

Mekka

– Hva betyr det at det er VM i mellomdistansemekkaet Eugene? Her ble Nike grunnlagt, og her har mange gode norske løpere studert og trent?

– Det er kult det, selv om jeg helst skulle ha hatt kortest mulig reise og minst mulig dilldall. Jeg skulle gjerne hatt VM i Sandnes, men av alle mulige andre steder er Eugene ett av dem som jeg føler meg mest knyttet til. Det er kult å være en del av en slik historie, og jeg føler også at de gamle heltene heier på meg på deres gamle jaktmarker.

Planen foran kvalifiseringen er som alltid like enkelt og banal som den er vanskelig.

– Jeg må sørge for å være en av dem som går direkte videre, uansett om det er snakk om fire eller seks plasser. Jeg må holde meg unna trøbbel og konsentrere meg om å løfte føttene.