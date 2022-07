Graham Hansen etter EM-fadesen: – Vært en skygge av oss selv

Som i 2017 røk Norge ut i gruppespillet. 0-1-tapet for Østerrike forseglet skjebnen i en kamp de norske måtte vinne for å bli kvartfinaleklare.

– Det er tungt. Jeg hadde i det minste håpet at vi skulle gå videre fra gruppespillet, men i de to siste kampene har vi vært en skygge av oss selv. Vi fortjener ikke å gå videre. I dag kastet vi bort første omgang, sa Graham Hansen til TV 2 etter nedturen i Brighton.

Hun følte det var tendenser etter hvilen, men mente totalen var «langt fra godt nok».

– Det er kjipt å ikke få ut det potensialet vi vet vi har inne. Nå føler jeg meg bare tom, la Barcelona-stjernen til.

Norge hadde et hårete mål om EM-medalje. Graham Hansen forklarte hvorfor etter fredagens exit på denne måten:

– Når vi sier medalje, er det fordi det ville vært for lavt å si kvartfinale. Da hadde det bare holdt å gå videre fra gruppespillet. Så er medalje litt for høyt. Jeg føler vi er et sted midt imellom.

– Nå ryker vi i gruppespillet. For oss som nasjon er det ikke godt nok. Vi skulle ønsket å være med og kjempe om medaljene og topp fire i Europa, men vi ser jo at vi er langt unna det akkurat nå. Vi må hjem og jobbe, sa 27-åringen til TV 2.

EM startet med norsk 4-1-seier over Nord-Irland, men 0-8 for England tok helt luften ut av Martin Sjögrens lag.