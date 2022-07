Hovland storspiller i British Open – på tredjeplass etter knallslag

På en dag med mange gode Hovland-slag kom høydepunktet mot slutten. Et strålende innspill fra roughen gikk rett i koppen på det 15. hullet.

Han ble svært overrasket da han skjønte at ballen hadde gått til eagle.

– Jeg var litt bekymret for at den skulle gå for langt til høyre, men så rettet den seg ut og på et eller annet vis landet den mykt og trillet inn. Det var ikke til å tro, sa Hovland i et intervju vist på Viaplay.

Nærme

Tre hull etter superslaget noterte han sin sjette birdie på runden. Hovland gikk med det seks slag under par og er i alt på -10 etter halvspilt turnering på St. Andrews i Skottland. Det holder til en delt tredjeplass, og det skiller tre slag til australske Cameron Smith i lederrollen.

Hovlands to feilskjær ble bogeyene på det 11. og 13. hullet.

23-åringen har en delt 12.-plass fra i fjor som toppresultat i British Open. Det er også hans beste prestasjon i en majorturnering.

Hovland fikk sin første birdie for dagen på hull fire. Den kom etter et pent innspill, og han kunne styre ballen rett i koppen. Det kunne blitt fulgt opp med eagle, men Hovland gjorde en ørliten miss. Han puttet enkelt for sin andre birdie.

Kontraster

En bom på få centimeter stoppet ham fra å ha tre strake. Birdie skulle det derimot bli på hull sju og ti. På sistnevnte spilte Hovland for eagle, men hastigheten var ikke stor nok.

Bogeyene satte ham litt tilbake, men som dagen før ble responsen voldsom. Oslo-golferen avsluttet de fem siste hullene med eagle og to birdier. Underveis måtte han redde seg til par på det 16. hullet.

Seierskampen i British Open skjer etter at Hovland har misset cuten i to strake turneringer.

– Jeg tror jeg har vært litt usikker, sa Hovland fredag om formen som nå er på full fart oppover igjen.

De to siste rundene spilles lørdag og søndag.