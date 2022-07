Slegge-Henriksen til VM-finale på første forsøk: – En fin opplevelse

Dermed kunne Henriksen raskt ta av seg skoene i formiddagssola på VM-arenaen i Oregon. Alle kast på 77,50 eller bedre garanterte finalebillett.

– En fin opplevelse. Planen var å ha ett kast og gå direkte videre, og det gikk fint. Forhåpentlig føler jeg meg enda «freshere» i morgen, sa Henriksen til NTB etterpå.

Han var sistemann i første runde med sleggekast i gruppe A. Man fikk tre forsøk til å innfri finalekravet. Daniel Haugh (USA) og Wojciech Nowicki (Polen) endte foran Henriksen i pulja med henholdsvis 79,34 og 79,22 meter.

– Jeg skal trene litt lett i dag. Så er det bare å hvile og spise godt, sa Henriksen om tiden før finalen.

Polske favoritter

Lengden 79,12 var den sjette beste i kvaliken. Polen-kjempen Pawel Fajdek toppet listene etter et andrekast på 80,09. Han har vunnet sleggegullet i fire strake VM, mens landsmannen Nowicki er regjerende olympisk mester.

Henriksen tok OL-sølv på 81,58 meter i fjorårets Tokyo-leker. Kastet er norsk rekord i slegge. Denne sesongen har han 80,17 fra NM som bestenotering. Det er Tjalve-mannens nest beste prestasjon i karrieren. Før VM var det sjette beste 2022-resultat i verden.

– Oppladningen har vært ganske bra. Alt er blitt lagt opp til at jeg skal være i best mulig form i VM. Så får vi satse på at det blir enda lengre (kast) enn i NM, fortalte Henriksen til NTB om forberedelsene til Eugene-mesterskapet.

Ute

Det er tredje gang Henriksen stiller i VM. Han debuterte i Daegu i 2011, men røk da ut i kvalifiseringen. Deretter slet han med skader i flere sesonger før det ble 6.-plass i Doha-mesterskapet i 2019.

Som ventet fikk Thomas Mardal det tøft i VM-debuten. Han greide 72,90 meter i tredje forsøk, og det holdt bare til en 21.-plass i sammendraget.

Gloppen-utøveren åpnet med 70,31, mens kast nummer to ble erklært ugyldig fordi han ikke holdt seg innenfor ringen.