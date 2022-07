CAS avviste Russlands anke rundt Uefa- og Fifa-utestengelsene

På grunn av Russlands invasjon og krigføring mot Ukraina valgte både Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å utestenge nasjonen fra alle internasjonale kamper for både russiske klubb og landslag.

Russerne anket avgjørelsen til CAS. De fant ingen grunner til å gi Russland medhold.

– Panelet slår fast at opptrappingen av konflikten mellom Russland og Ukraina, og reaksjonene fra regjeringer rundt om i verden, har skapt uforutsette og hittil omstendigheter uten sidestykke, som Fifa og Uefa måtte reagere på, heter det i oppsummeringen til CAS.

CAS skriver også at man ikke liker kringens konsekvenser for russisk fotball, men at de konsekvensene ikke overgår behovet for å sikre at internasjonale fotballturneringer kan avholdes på en sikker og ordentlig måte.

Det var Russlands fotballforbund og klubbene CSKA Moskva, Dinamo Moskva, Zenit St. Petersburg og Sotsji som hadde anket til CAS.