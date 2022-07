Hegerberg: – Vi må spille som om det er vår siste kamp

– For å være ærlig er ikke kvartfinalen engang i hodene våre. Vi må spille som om det er vår aller siste kamp og vise en helt annen innstilling enn mot England. Det er eneste måte å slå tilbake. Vi må møte opp, gi alt og vise vårt virkelige ansikt, sa hun på torsdagens pressekonferanse.

Dit kom hun sammen med Martin Sjögren og Ingrid Syrstad Engen, men det var Hegerberg som fikk de aller fleste spørsmålene.

– Vi mislyktes på alle plan mot England, både fysisk, teknisk og mentalt. Det var en kollektiv svikt som er uakseptabel på dette nivået. Da blir du straffet. Da har vi et valg. Enten fortsetter vi i samme spor eller så tar vi tak i det som gruppe og gjør noe med det. Det har vi mulighet til i morgen, og det er noe vi bør gjøre, sa hun.

– Vi må stole på hverandre, ta tak og stå sammen i det. Alle vet hva som venter i morgen, hva vi er nødt til å legge ned for å lykkes. Vi må vinne tilbake en god følelse igjen, for det er klart at den er blitt såret etter den siste opplevelsen. Det handler veldig mye om stolthet. Nå må vi «back to basics», treffe med de enkle tingene og gi alt ute på banen.

Ansvar

Hun tenker blant annet på ansvaret overfor tilhengerne.

– Vi er klar over hvor mange som har tatt turen hit og hvor mye interesse det er rundt EM. Vi spiller for en ny generasjon, derfor må vi putte mye stolthet i det vi driver med. Vi spiller for mer enn oss selv. Det er viktig at vi framstår som den beste utgaven av oss selv og leverer. Vi må være villige til å gi alt for å inspirere dem, sa hun.

Som en av de etablerte og erfarne spillerne føler hun også et ansvar for å innta en lederrolle i gruppa.

– Jeg har kunnskap og erfaring om hvordan vi kan løfte oss. Det er veldig viktig å erkjenne hva som har skjedd, og det er ingen vits i å gjemme seg. Jeg kan bidra med energi, ikke minst. I morgen trengs veldig mye energi og arbeidskapasitet, i en kamp for stolthet og selvrespekt.

Utenkelig

Hun medga at ingen hadde sett for seg at laget kunne gå på en smell som 0-8-tapet for England.

– Det var helt utenkelig, men når vi går på en sånn knekk, er det viktig å ta en pust i bakken. Det gjorde vi den første dagen. Vi må være ærlige hele veien, men et mesterskap er kort, og ting går veldig kjapt. Nå må vi stabilisere oss og samle oss som gruppe så vi kan gå på banen med en helt annen innstilling og gi folket et helt annet bilde av laget vårt. Vi må legge sjelen vår i det.

Grundige evalueringer får komme senere.

– Det er viktig med evaluering i alle sammenhenger, uansett om det går bra eller dårlig, men alt til sin tid. Nå er vi fortsatt midt oppi det, sa hun.

Norge må slå Østerrike fredag for å få spille kvartfinale mot Tyskland i London neste uke. Med uavgjort eller tap må det norske laget reise hjem.