«Det har vært mange rykter rundt framtiden min i Formel 1, men jeg vil at dere skal høre det fra meg. Jeg er forpliktet til McLaren til slutten av neste år og kommer ikke til å forlate sporten. Setter pris på at det ikke alltid har vært lett, men hvem vil ha det enkelt!» , skriver Ricciardo i et innlegg på Twitter.

33-åringen forlot Renault-laget til fordel for McLaren i 2021, og han har ikke fått det til å svinge siden. Ricciardo står med en 6.-plass fra Australia som beste resultat denne sesongen.

«Jeg jobber med teamet for å gjøre forbedringer og få bilen riktig og tilbake til fronten der den hører hjemme. Jeg vil fortsatt dette mer enn noen gang. Vi sees i Le Castellet», skriver McLaren-føreren videre.

Ricciardo ligger helt nede på 12.-plass i VM-sammendraget med kun 17 poeng så langt i år. Det er 191 poeng mindre enn hans tidligere lagkamerat Max Verstappen, som topper listene.

Australieren kom som Red Bull-fører på 3.-plass i sammendraget i både 2014 og 2016. I debutsesongen i McLaren endte han på en skuffende 8.-plass.