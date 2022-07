Det opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

«Hedda Hynne har testet positivt for covid-19. Hvilke konsekvenser dette får for VM-deltakelsen må vi komme tilbake til.» heter det i pressemeldingen.

Hynne løp inn til seier på 800-meteren under NM i Stjørdal i slutten av juni og skal etter planen løpe samme distanse i VM. De innledende heatene går 22. juni.

Fem smittet i den norske troppen

– Vi har ikke noe mer informasjon. Det er veldig individuelt hvordan en sånn smitte utvikler seg, så det kan vi ikke si noe om før vi vet noe mer, svarer lege i friidrettsforbundet, Ove Talsnes, på spørsmål om når de kan forvente en avklaring på om Hynne kan delta i VM.

Talsnes ønsker ikke å svare på om Hynne har noen symptomer.

Tidligere har fire personer testet positivt under den norske prekampen i Berkeley, California. Hynne er den første utøveren i den norske VM-troppen som tester positivt. De fore første var alle en del av støtteapparatet.

Håpet på finale

Under NM i slutten av juni fortalte Hynne til NTB at hun ikke helt hadde bestemt seg for hva som er målsettingen i VM, men pekte på at hun hvert fall håpet å komme seg til finale.

– Drømmen min er alltid å komme meg til finale og kjempe om de beste plasseringene. Samtidig så kommer vi til å se når det nærmer seg hva vi føler det er realistisk å sette seg som målsetting. Å strekke seg etter det som vi håper vi an oppnå med litt bedre stang-inn.

VM i friidrett går i Eugene, Oregon og starter 15. juli. Norge stiller med 20 utøvere.