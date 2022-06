Norge stiller med 22 utøvere i friidretts-VM

Det er imidlertid ennå ikke helt sikkert at Dimna-utøveren konkurrerer. Han trener seg for tiden opp etter en lårskade, men sportssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, kunne under NM i Stjørdal opplyse overfor NTB at det ser lyst ut for den regjerende verdensmesteren.

Med i troppen kom også stavtalentet Simen Guttormsen. Han har levert godt i år, og stiller sammen med storebror Sondre Mogens og norgesrekordholder Pål Haugen Lillefosse i øvelsen. Simen er den eneste av de tre som ikke har klart VM-kravet, men 21-åringen kom med på plassering.

Kongepokalvinner Amalie Iuel skal løpe 400 meter hekk og 400 meter stafett. Der får hun med seg Line Kloster, som leverte et strålende NM med seier på både 100 meter og 200 meter.

Sleggekaster Eivind Henriksen satte NM-rekord med et kast på 80,17 meter i Stjørdal sist helg. Det er femte beste i verden så langt i år, og med seg i VM-konkurransen får han Thomas Mardal.

Det er totalt åtte kvinner og 14 menn i troppen til mesterskapet som starter 15. juli.

Troppen:

Kvinner:

Elisabeth Slettum, Skjalg – 200 meter og 4x400 meter stafett.

Hedda Hynne, Tjalve – 800 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal, Tjalve – 5000 meter.

Amalie Iuel, Tjalve – 400 meter hekk og 4x400 meter stafett.

Line Kloster, Vidar – 400 meter hekk og 4x400 meter stafett.

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg – Slegge.

Linn Oppegaard, Moss – 4x400 meter stafett.

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, Tjalve – 4x400 meter stafett.

Menn:

Ferdinand Kvan Edman, Tjalve – 1500 meter.

Filip Ingebrigtsen, Sandnes – 1500 meter.

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes – 1500 meter og 5000 meter.

Narve Gilje Nordås, Sandnes – 5000 meter.

Karsten Warholm, Dimna – 400 meter hekk.

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa – 3000 meter hinder.

Tom Erling Kårbø, Stord – 3000 meter hinder.

Sondre Guttormsen, Vidar – Stav.

Simen Guttormsen, Vidar – Stav.

Pål Haugen Lillefosse, Fana – Stav.

Marcus Thomsen, Norna-Salhus – Kule.

Eivind Henriksen, Tjalve – Slegge.

Thomas Mardal, Gloppen – Slegge.

Sander Aae Skotheim, Tjalve – 10-kamp.