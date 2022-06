Sykkelekspert har liten tro på norske etappeseirer i årets Tour de France

Etter at Edvald Boasson Hagen tirsdag fikk kontrabeskjed om at han var inne på laget til TotalEnergies, har Norge seks ryttere på startstreken på fredagens åpningsetappe i København. Den markerer starten på den 109. utgaven av verdens største sykkelritt.

TV 2s sykkelekspert Magnus Aarre mener likevel at de norske mulighetene for etappeseirer er små.

– Jeg ser på Norges vinnersjanser som dårlige. (Alexander) Kristoff er det mest realistiske håpet, men blant spurterne er konkurransen høy. Hvis han ikke lykkes på den andre, tredje eller fjerde etappen, blir det vanskelig, sier han til NTB.

Aarre peker på Fabio Jakobsen (Quick-Step), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) og Caleb Ewan (Lotto Soudal) som Kristoffs største konkurrenter på de flate og lettkuperte etappene.

– De andre norske rytterne er mer eller mindre definerte hjelperyttere for sine lag, og jeg ser ikke for meg at noen av dem kan slå feltets bruddspesialister.

Dansk start

Årets ritt går i gang med en individuell åpningstempo i København. Ytterligere to etapper skjer på dansk jord før feltet beveger seg til Nord-Frankrike.

Rytterne skal i løpet av touren gjennom seks flate, sju kuperte og seks fjelletapper. Tempo kjøres på første og nest siste etappe.

I tillegg til etappe to, tre og fire regnes etappe fem, åtte, 13, 15, 19 og 21 som etapper der nordmennene kan ha en sjanse. Alexander Kristoff har blant annet gode minner fra den avsluttende etappen på Champs-Élysées, der han i 2018 slo John Degenkolb og Arnaud Démare i spurten og ble den andre nordmannen i historien til å vinne den prestisjetunge etappen.

Følgende nordmenn står på startstreken i år: Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty), Andreas Leknessund (DSM), Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange), Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty), Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) og Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies).

To vinnerkandidater

På sammenlagtfronten er slovenerne Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Emirates) ventet å utkjempe en intens kamp om seieren. Aarre mener at førstnevnte har det mest pålitelige laget rundt seg, men holder likevel en knapp på vinneren av de to siste utgavene.

– For meg er det 60/40 i favør Pogacar. Han er hakket hvassere i bakkene, og utrolig nok like god på tempo. UAE har flere ryttere som kan variere i prestasjonene, men dersom de to lagene deres presterer som forventet, tror jeg Pogacar tar det til slutt, sier han.

– Hvilke andre ryttere kan finne på å blande seg inn i kampen om den gule trøyen?

– Jeg tror egentlig ingen kommer til å gjøre det. Hvis jeg skal nevne noen, vil jeg likevel trekke fram Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) har jeg også tro på ettersom det er en løype som kan passe ham godt, sier Aarre.

Sykkeleksperten trekker avslutningsvis også fram Enriqc Mas (Movistar) og Ben O'Connor (AG2R) som mulige utfordrere.