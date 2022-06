Henrik Ingebrigtsen følger VM fra «sofakroken»: – Vil ikke være turist

Eldstebror Ingebrigtsen løp inn til 13.48 på 5000 meter på Bislett og erkjente i etterkant at han hadde stoppet før målstreken om det ikke hadde vært på hjemmebane. Han slet i likhet med lillebror Filip med småvondt i akillesen før og underveis i løpet.

– Jeg kan jo gjøre det med joggesko på en normal dag. Det er en OK passering på 10.000 meter. I dag var det alt jeg klarte å få ut, sa han til NTB.

– Hvis det samme løpet hadde vært en annen plass, hadde jeg bare stoppet, fortsatte han i pressesonen etter Bislett Games.

«Pumpet» smertestillende

Ifølge ham selv «pumpet» han smertestillende i dagene før. Han skal ikke til VM, men kjemper for å klare kravet til EM i München på sensommeren. Det har han ikke satt seg helt inn i ennå. Fristen for å klare kravet er 26. juli.

– Jeg vet ikke hva kravet er engang. 26. juli er god tid. Dette er ikke representativt for nivået jeg har inne. 13.20 er kanskje innen rekkevidde, sa Ingebrigtsen.

Leder

31-åringen har gått inn i lederrollen for løperbrødrene etter at pappa Gjert forlot trenerrollen foran sesongen. Henrik har bidratt med mye av det administrative for brødrene, men er klar på at han ikke er noen trener.

– Jeg har vært litt sjef for det administrative. Det er ikke mye mitt ansvar har blitt utvidet. Da de hadde mesterskap innendørs i vår, var det naturlig at jeg tok den jobben, sa han.

Han blir høyst trolig ikke med til VM i Eugene.

– I VM lar jeg forbundet ta ansvar for Filip og Jakob. Jeg skal ikke være turist i et mesterskap.