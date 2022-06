Slokvik jubler for formsterke VM-håp: – Helt i verdensklasse

Lørdag slettet Pål Haugen Lillefosse sin egen norske rekord i stav med et hopp på 5,86 meter. Han er nå alene tredje best i verden i år.

Noen timer tidligere hadde Eivind Henriksen kastet slegga 80,17. Det er det femte beste kastet i verden i år. Både Lillefosse og Henriksen sikret seg klare gull i sine respektive øvelser.

– Det er helt i verdensklasse og ville normalt sett gitt medalje i internasjonale mesterskap, sier Slokvik til NTB.

De to siste årene har 5,87 gitt bronse i stav i VM, mens Henriksens kast ville gitt sølv i VM og fjerdeplass i OL. Lillefosse forsøkte seg på 5,90 da seieren var sikret, men det ble akkurat for tøft for ham. Han ga seg etter ett forsøk.

Medaljekandidater

Slokvik tror prestasjonene i NM lover godt foran mesterskapssommeren som starter med VM i amerikanske Eugene om rett under tre uker. Der stiller Norge med mål om to medaljer.

– Hopper de 5,86 og går over i første forsøk, så er det normalt sett en medalje. Vi har i hvert fall ha en del medaljekandidater for å ta medaljer. Det er ikke alle som går inn.

I tillegg er brødreparet Sondre og Simen Guttormsen oppe i verdenstoppen.

Warholm og Ingebrigtsen

Skal det bli to norske VM-medaljer kan det imidlertid bli avgjørende at Karsten Warholm blir frisk etter sin lårskade. Slokvik sier at det ser bra ut for den regjerende OL- og VM-vinneren.

– Det er en sannsynlighet for det. Det går bra og riktig vei. De følger planen og progresjonen. Per dags dato ser det ut til at han rekker det. Det er i rute, sier Slokvik.

Jakob Ingebrigtsen er også en klar medaljekandidat foran VM. Han prioriterte høydetrening over NM i år.

Flere trolig inne i VM-varmen

Slokvik opplyser at Norges VM-tropp trolig blir på 16-18 utøvere, og at det er flere som er i diskusjonen om å bli tatt ut etter NM-prestasjonene.

– Det var to stykker lørdag som presterte slik at de antakeligvis er inne til VM. Thomas Mardal, som ble nummer to i slegge, og Tom Erling Kårbø, som vant 3000 meter hinder. Sånn som det er ut nå, så er de inne, sier sportssjefen og legger til:

– Det er ikke helt sikkert, men de gjorde i hvert fall gode prestasjoner.

Mardal ble nummer to med et kast på 72,95, mens Kårbø vant 3000-meteren på tiden 8.31,13. I tillegg er Slokvik «ganske sikker» på at Markus Thomsen (kule) får en plass i VM.