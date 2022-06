Norges landskamp går som planlagt – NFF vurderer forsterket beredskap

Etter skytingen nær London pub i Oslo natt til lørdag, har arrangementer med tilknytning til Oslo Pride blitt avlyst etter anbefalinger fra politiet. På en pressekonferanse om skytingen lørdag morgen ble det ikke anbefalt av politiet å avlyse landskampen som holdes klokken 17.00 lørdag.

– Det er flere store arrangement, som Tons of Rock og landskampen. Det kommer ingen anbefalinger om at disse må avlyses. Vi mener at vi skal klare å sikre disse arrangementene på en trygg måte. Vi har iverksatt både synlige og usynlige grep i samfunnet, sa politiinspektør Tore Soldal på pressekonferansen.

Konkurransedirektøren i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, bekrefter til NRK at kampen vil gå som planlagt, men at NFF vurderer å øke beredskapen til oppgjøret.

– Vi er i dialog med politiet. Det vurderes en forsterket beredskap, sier Fisketjønn til NRK.

Fredag formiddag ble det meldt at det har blitt solgt 15.300 billetter til kampen der Norge håper å slå publikumsrekorden for en kvinnelandskamp i Norge. Rekorden er på 15.762 tilskuere og ble satt mot USA i en oppkjøringskamp til OL i Sydney i 2000.

Norge skal snart delta i fotball-EM. Europamesterskapet varer fra 6.- til 31.- juli.