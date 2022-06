Karl-Petter Løken blir generalsekretær i Norges Fotballforbund

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Løken kommer fra jobben som investeringsdirektør i Aker Horizons. Som fotballspiller spilte han 36 landskamper, og han var en sentral del av Rosenborgs suksesslag på 1990-tallet.

– Med Karl-Petter Løken får vi en generalsekretær med særdeles solid erfaring som både fotballmann og leder. Vi er meget glade for at Karl-Petter blir vår neste generalsekretær, og at han ved dette tar steget tilbake i fotballmanesjen for fullt. Vi har hatt en bred og grundig rekrutteringsprosess, og er helt trygge på at vi har gjort et godt valg her, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Næringslivstopp

Løken tok utdanning som sivilingeniør ved siden av fotballkarrieren i Rosenborg. Han har jobbet for Lundin, Statoil og Norsk Hydro og var i mange år ekspertkommentator for NRK før han ble konsernsjef i Kværner ASA i 2018.

Nå gleder Løken seg til å ta fatt på nye oppgaver i NFF.

– Spennende tid

– Fotballen har betydd mye for meg gjennom hele livet, og jeg vil si at jeg har et lidenskapelig forhold til den. Jeg har mange gode opplevelser fra barnefotballen, fra tiden som spiller på topp- og landslag, og som fotballpappa for egne barn. Gjennom nær 20 år som ekspertkommentator i NRK kjenner jeg også kvinnefotballen godt, både nasjonalt og internasjonalt, sier Løken og fortsetter:

– Norsk fotball er inne i en spennende tid. Jeg håper å kunne bruke min ledererfaring til å bygge en enda sterkere organisasjon. Nå gleder jeg meg til å komme i gang.

Det er foreløpig ikke avklart når han tiltrer sin nye stilling.