Norge nærmer seg 22 år gammel rekord – 12.000 billetter solgt til New Zealand-kampen

Caroline Graham Hansen (t.v.), Guro Reiten, Ada Stolsmo Hegerberg og Maria Thorisdottir ligger an til å spille foran rekordmange tilskuere hjemme mot New Zealand lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB