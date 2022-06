Näsberg hindret nytt VIF-tap: – Vi skulle vunnet i dag

Vålerenga hadde en horribel avslutning på vårsesongen med tre strake tap, deriblant 0-2 borte mot erkerival LSK og 0-4 hjemme mot Rosenborg i den siste kampen før landslagspausen.

Fagermo varslet at Vålerenga skulle være mer kyniske etter spilloppholdet, men nok en gang slapp laget inn et enkelt baklengsmål da Sigurd Haugen headet ballen i mål fra fem meter etter 37 minutter i duell med Näsberg.

Vålerenga hadde ballen mye, men de skapte lite. I andre enden var Aalesund effektive og la på til 2-0 ved Torbjørn Kallevåg etter 67 minutter.

Så våknet Vålerenga. Etter 81 minutter reduserte unggutten Jacob Dicko Eng med et flott mål og like etter pirket Ivan Näsberg inn 2-2 etter en corner.

– Selvfølgelig føles det godt. Det er ikke ofte jeg er oppe der og scorer. Jeg måtte gjøre opp for det baklengsmålet. Vi kjemper bra i dag, står løpet ut i 90 minutter og skulle vunnet i dag, sa Näsberg til Discovery etter kampen.

Onsdag spiller Vålerenga borte mot Brumunddal i cupen, før det er hjemmekamp mot Odd om en uke. Aalesund møter Hødd i cupen. Et tøft bortemøte med Bodø/Glimt venter neste søndag.

– Burde vunnet

Vålerenga presset på for seieren mot slutten, men Sten Grytebust og Aalesund sto imot og sikret ett poeng.

– Er vi skikkelig uheldige, så taper vi faktisk denne kampen her. Det er ikke godt nok av oss, sa Grytebust etter kampen.

En hardt presset Dag-Eilev Fagermo fikk litt mer pusterom takket være en god spillemessig kamp og Näsbergs utligning. Han var fornøyd med eget lag etter kampen.

– Vi burde vunnet denne kampen her. Vi er et bunnlag på tabellen, men i dag spiller vi ikke som et bunnlag. I dag er jeg veldig fornøyd med prestasjonen, bortsett fra baklengsmålene, spesielt det første, sa Fagermo.

Sigurd Haugen viste et tegn på hva som skulle komme da han fikk kampens første mulighet etter et kvarter, men ble stoppet av en herlig takling av Näsberg. Det ble en duell som skulle prege store deler av kampen.

Etter 37 minutter var det Haugen som var knusende overlegen i duellen med Vålerenga-stopperen på 1-0-målet.

Näsberg revansjerte seg

Like etter at Kallevåg hadde gitt Aalesund 2-0 etter slapt forsvarsspill av Vålerenga var Haugen på farten. Spissen kunne satt den siste spikeren i kista, men nok en gang ble en susende takling av Näsberg redningen.

– Er det ikke sånn fotball skal være? 50/50-dueller og krig. Bra fight. Jeg liker å spille mot ham. Han jobber og det gjør jeg også, så jeg synes det var moro, sa Näsberg om duellen med Haugen.

Utligningen hans kan vise seg å bli en viktig scoring for Vålerenga, som unngikk et tredje strake tap og fikk et spillemessig løft mot Aalesund.

For Aalesund ble det et skuffende poengtap etter god form før landslagspausen.

– Det er ikke veldig ufortjent at de får ett poeng, men det er surt når vi har 2-0 på hjemmebane og har kontroll, men kampen sett under ett var det vel ikke helt feil, sa Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

Näsberg var skadd da Vålerenga tapte mot Lillestrøm og Rosenborg, men snart må Vålerenga igjen klare seg uten midtstopperkjempen. Kontrakten hans med Vålerenga går ut ved månedsskiftet og Näsberg skal etter alle solemerker fortsette karrieren i greske PAOK.

Mister profiler

Flere andre profiler vil forsvinne i sommer og i startoppstillingen mot Aalesund var verken Aron Dønnum eller Vidar Örn Kjartansson med.

Henrik Udahl fikk sjansen på topp for Vålerenga, med Kjartansson hjemme i Oslo med en skade i foten. Islendingen hevdes å være på vei bort, ifølge det islandske nettstedet fotbolti.

Udahl ble byttet ut etter en time, uten å gjøre seg bemerket og forblir muligens andrevalg på topp selv om Kjartansson skulle dra. Torgeir Børven kan ifølge flere medier fort ende opp i VIF.

Kampene mot Brumunddal og Odd til uka blir de siste for Dønnum. Han skal tilbake til Standard Liege etter sitt låneopphold til gamleklubben.

Taofeek Ismaheels utlån fra Lorient er også over ved månedsskiftet. I tillegg er keeper Kjetil Haug høyaktuell for en overgang til franske Toulouse.