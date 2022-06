Hovland-kollaps i US Open – misset cuten etter ni bogeyer

Fredagens runde ble en av Hovlands tyngste i karrieren. Der ble fasiten sju slag over par etter ni bogeyer på nordmannens elleve siste hull.

Cutgrensen på den tøffe banen i Brookline i Massachusetts falt til slutt på +7. For første gang i karrieren greide ikke Hovland å sikre seg helgespill i en majorturnering.

Halvparten av US Open-feltets 156 spillere er med videre lørdag og søndag. Hovland stoppet på 119.-plass. Tidligere på dagen var han oppe på 7.-plass etter å ha spilt to strake birdier og tre hull på par.

Hovland startet runden på det 10. hullet. De første timene så lovende ut, men på det 17. hullet startet det som skulle bli en real norsk kollaps. Seks bogeyer kom på rad.

Drøssevis med feil, svake utslag, dårlige chipforsøk og trøbbel på greenen bidro til det. Underveis fanget TV-kameraene opp en stadig mer oppgitt Hovland.

Torsdag åpnet han på par etter å slitt med upresise utslag.

I fjor måtte 24-åringen fra Oslo trekke seg fra US Open etter å ha fått sand på øyet. Før det hadde han gode erfaringer fra den amerikanske storturneringen, der han slo igjennom med 12.-plass som amatør i 2019. Året etter ble han nummer 13.

Collin Morikawa og Joel Dahmen topper etter to av fire runder. Morikawa gikk fredagen 4 slag under par og er totalt på -66, mens. Dahman gikk 5 slag under par og er totalt på -68.