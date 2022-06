Vertsbyene til VM i 2026 er klare

Byene som skal arrangere fotball-VM om fire år er:

I USA: Arlington (nær Dallas), Atlanta, East Rutherford (nær New York), Foxboro (nær Boston), Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Santa Clara (nær San Francisco) og Seattle.

I Mexico: Guadalajara, Mexico by og Monterrey.

I Canada: Toronto og Vancouver.

Estadio Azteca i Mexico by har tidligere vært arena for to VM-finaler, da Brasil og Pelé vant gull i 1970 og da Diego Maradona ledet Argentina til gull i 1986.

Verdensmesterskapet blir det 23. mesterskapet i rekken, og det aller første som skal inneholde 48 lag, etter at Fifa i 2017 valgte å utvide fra 32 til 48 lag fra og med VM i 2026.

Det skal spilles totalt 80 kamper under mesterskapet, og det er allerede bestemt at 60 av kampene skal spilles i USA, mens Mexico og Canada får ti kamper hver.

Frankrike er regjerende mester etter at triumfen i Russland i 2018, da Kroatia ble beseiret 4-2 i finalen.