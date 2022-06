Grøvdal hadde en pers på 14.43 og hadde forlangt lysharen på den norske rekorden. Målet var å slette Ingrid Kristiansens rekord på 14.37,33 satt i Stockholm 5. august 1986.

– Den beste dagen i mitt liv! Nå er jeg ute av meg selv. Dette har vært en drøm så sykt lenge. Jeg har følt et press for å ta den rekorden, og nå knuste jeg den. Det er deilig, sa Grøvdal til NRK.

Til NTB og øvrig skrivende presse fulgte hun opp.

– I dag føltes det helt fantastisk fra start, og du må kjenne kroppen din godt for å gjøre det jeg gjorde i dag.

Fantastisk

– Hvor lenge har du hatt dette løpet i hodet?

– Jeg har alltid hatt en drøm om å ta norsk rekord her på Bislett. Det er noe spesielt å gjøre det her. Det er både plusser og minuser med Bislett Games. Jeg har liksom gruet meg litt også. Det er litt ekstra press med så mange på tribunen og familien på plass. Det gjør at du er ekstra nervøs. Det har vært en uke der jeg har hatt den norske rekorden i hodet i hver løpetur. Jeg klarte ikke å slutte å tenke på den. Nå gikk det, sa hun på spørsmål fra NTB.

Grøvdal var offensiv underveis og tok selv føringen da feltet begynte å tape til lysharen. Med fire runder igjen var hun nesten à jour med lyset på indre bane, og i mål var hun over seks sekunder foran Kristiansens tid.

– Jeg var så fokusert på lyset underveis og tok ansvar da jeg så at de andre var i ferd med å slippe lyset. Jeg er utrolig lettet. To runder før mål merket jeg at det her tar jeg, sa Grøvdal til NRK.

Opplevelse

– Jeg har aldri opplevd et slikt trykk fra tribunen. Jeg følte at de bar meg rundt. Det var helt fantastisk.

Grøvdals trener Knut Jæger Hansen var imponert over eleven han har trent i mange, mange år.

– Dette var veldig bra og spesielt det at hun var så offensiv. Dette betyr at hun er med blant de beste, og framfor alt blant de beste i Europa. Det er fortsatt et stykke opp til de beste i verden, sa Hansen til NTB.

Det gjorde lite at hun ble slått av tre spurtsterke etiopiere med Dawit Seyam som vinner på 14.25,84, Gudaf Tsegay og Letesenbet Gidey tok seg forbi henne på sisterunden.

Grøvdal ledet både ved passering 3000 meter (8.48,65) og 4000 meter (11.42,71).