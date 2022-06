Russlands tidligere landslagskaptein fordømmer invasjonen: – Kanskje dreper de meg

Denisov, som spilte 54 landskamper mellom 2008 og 2016, kaller invasjonen en «katastrofe» og «fullstendig forferdelig». Det gjør han i et intervju med journalisten Nobel Arustamjan publisert på YouTube.

– Kanskje de setter meg i fengsel eller dreper meg for disse ordene, men jeg sier det som det er, sier 38-åringen.

Denisov spilte flere enn 300 kamper for Zenit St. Petersburg før han for noen år siden avsluttet karrieren som Lokomotiv Moskva-spiller. Han sier at han elsker landet sitt og ikke ønsker å flytte fra Russland.

Han sier han har skrevet til president Vladimir Putin for å uttrykke sin motstand mot invasjonen.

– Jeg er en stolt person. Jeg gjorde det etter tre-fire dager, og jeg sa at jeg var villig til å gå ned på kne foran ham om han bare ville stoppe det, sa Denisov.