Hovland: – Ingen planer om å spille i saudiarabisk golfliga

– Jeg har ingen planer om å spille LIV-serien, sa Hovland da han ble kontaktet av golfforbundet. Det opplyste forbundets kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge tirsdag til Norsk Golf.

Tilsvarende beskjed har NRK fått fra Rosenvinge.

Golfforbundet kontaktet Hovland etter at det gikk hardnakkede rykter i golfmiljøet om at nordmannen var blant spillerne som vurderte tilbud fra den omstridte utbryterserien. En Sky Sport-journalist hevdet i en podkast at Hovland har vært i kontakt med LIV-touren og at det hviskes om at han er på glid.

PGA-touren har gjort det klart at den vil utestenge spillere som deltar på LIV-touren. Spillerne fra utbrytertouren får derimot delta i helgens majorturnering US Open i Brookline.

Premiesummene som tilbys i LIV-turneringene overgår kraftig det PGA-turneringene gir, men iallfall så langt er startfeltene av betydelig lavere sportslig kvalitet.