Haaland viste seg fram i kongelig showkamp

Det endte med et kongelig 9-10-tap for Vivil IL på grus. Haaland og pappa Alfie Haaland var blant målscorerne for Team Skaugum. På veien ble det også to scoringer fra prins Sverre Magnus.

– Vi forsterket laget veldig denne gangen, men Vivil var for gode, sa kronprins Haakon i etterkant.

Vivil er et idrettslag som jobber for å aktivisere utviklingshemmede i Asker, Bærum og Oslo.

Mandagens kamp var den sjuende i rekken kronprinsfamilien har invitert til på Skaugum, men den første etter en pause på to år.

Haaland stilte opp noen timer etter at han offisielt ble klar som Manchester City-spiller. Dagen før scoret han to av Norges mål i 3-2-seieren over Sverige på Ullevaal stadion.

Superspissen sa følgende om City-overgangen etter sesongens siste kamp:

– Det blir selvfølgelig spesielt. Det er en klubb som faren min har spilt for. Jeg gleder meg.

– Det blir en ny stor utfordring i et godt lag, og vi kommer til å møte mange andre god lag. Det er bare å komme med mye positiv energi inn i landet og klubben. Det er bare å «gønne» på.

Stjerner

I tillegg til jærbuen hadde de kongelige også med seg Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen på laget. Kronprinsesse Mette-Marit var utnevnt kaptein for Team Skaugum og noterte seg i målprotokollen.

Oppgjøret varte i to omganger à 15 minutter. Før kampstart ble både Champions League-hymnen og den norske nasjonalsangen spilt.

Kommentatorlegenden Arne Scheie meldte om kamputviklingen over høyttaleranlegget, mens Kåre Fjørtoft var dommer.

Samme sveis

Før avspark stilte Jan-Åge Fjørtoft kronprinsparet noen spørsmål. Der kom det fram hvorfor det er viktig for dem å ha en oppvisningskamp i løkkefotball.

– Idrett er morsomt, og spesielt breddeidrett er viktig. Alle skal kunne være med på idrettsarenaen, sa kronprins Haakon.

Fjørtoft gjorde et poeng av at kronprinsessen har samme sveis som Haaland. Prinsesse Ingrid Alexandra var enig og sa følgende til sin mor:

– Ja, det har du faktisk.