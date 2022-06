Haaland om klubbvalget: – Har vært City-supporter hele livet

Haaland var ettertraktet blant alle de største klubbene i verden, hvor Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester United og Liverpool alle har vist interesse for den norske superspissen. Valget endte likevel på faren Alfie Haalands gamle klubb.

– Jeg liker spillestilen

– Det var litt på grunn av pappa. Jeg er født i England og har vært City-supporter hele livet. Jeg kjenner godt til klubben og føler meg hjemme her, sier Haaland til klubbens nettsted.

– Hva tenker du om vår måte å spille på, og tror du den passer deg?

– Ja, selvfølgelig. Ellers ville jeg ikke ha kommet hit. Jeg liker spillestilen – angrepsfotballen. Jeg synes det passer meg veldig bra, sier Haaland og fortsetter om sin nye hovedtrener, Josep «Pep» Guardiola:

– Jeg tror jeg kan utvikle meg mye under Pep i denne klubben. Jeg tror jeg kan bli bedre på mye, og at jeg kan score mange mål.

– Gleder meg til å spille der

Jærbuen ble født i England da faren spilte i den blå delen av Manchester.

– Jeg var på mange kamper med mamma og søsknene mine da han spilte her. Jeg har sett mange kamper på Etihad og gleder meg til å spille der, sier Haaland.

21-åringen trekker fram faren som en viktig støttespiller underveis i forhandlingene og rundt valget av klubb.

– Vi snakket mye om hva som er best for meg, og han har vært en god far i den prosessen, sier Haaland.

Spissen har hatt en fantomstart på karrieren med 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund, og utrolige 23 mål på 19 kamper i Champions League.

Verdens tredje dyreste

Haalands kontrakt strekker seg til 2027. Faren Alfie Haaland signerte selv for Manchester City 13. juni for 22 år siden.

Nordmannen regnes som et av de største talentene i verden. Han er verdens tredje mest verdifulle fotballspiller med en antatt prislapp på 1,58 milliarder kroner, ifølge analysebyrået CIES.

Kun PSGs Kylian Mbappé (2,08 milliarder) og Real Madrids Vinícius Júnior (1,89 milliarder kroner) er verdt mer enn nordmannen.