Solbakken: – Vi er ikke et ferdig produkt

– Vi har faktisk en del å gå på. Vi skal ikke tro at vi er et ferdig produkt, men det går framover. Vi begynner å se noen spennende konstellasjoner, sa han etter søndagens 3-2-seier over svenskene på Ullevaal.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi greide å mobilisere. Vi var litt bedre enn Sverige jevnt over hele kampen. De er bedre offensivt enn defensivt, og vi slet litt med å henge med på kombinasjonene til Forsberg og Kulusevski, men vi greide å finne hullene i deres forsvar og skape sjansene som skulle til. Vi vant fortjent, men skal også ha respekt for at vi over to kamper mot svenskene hadde litt marginer på vår side, oppsummerte han søndagens seier.

Han lyktes godt med et litt overraskende laguttak og gjorde også bytter underveis som fikk god effekt da Sverige øynet en vei tilbake i kampen.

– Det var veldig bra coaching, både før kampen og med tre veldig gode bytter. Noen ganger klaffer det, og i dag var det veldig bra, gliste han.

Med ti poeng av tolv mulige går Norge til septemberkampene som gruppeleder i nasjonsligaen. Det er allerede klart at Norge ender foran Sverige.

– Å vurdere sjansene til gruppeseier bruker jeg ikke tid på. Jeg håper at spillerne kommer tilbake i samme forfatning, og at de som skifter klubb havner i de rette klubbene der de får tillit og spilletid. Det har vært litt for lite av det, særlig i bakre ledd, sa han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Erling Braut Haaland får klem av Ståle Solbakken etter å ha bidratt med to mål og en assist i 3-2-seieren over Sverige. Foto: Javad Parsa / NTB

Ansvar

Han så igjen Erling Braut Haaland avgjøre en kamp. Etter å ha blitt matchvinner i Serbia og Sverige økte Haaland til fem mål under junisamlingen da han gjorde 1-0 og 2-0, men han noterte assist på det som ble vinnermålet mot Sverige.

– Mest happy er jeg med at han tok større ansvar defensivt i presset. Etter å ha hatt flere sjanser med hodet mot Slovenia scoret han et fint mål med hodet, og han var selvfølgelig den største matchvinneren vår i dag, sa Solbakken om superspissen som nå har scoret 14 av de 34 norske målene i hans tid som landslagssjef. Alexander Sørloth følger nærmest med fem.

Solbakken roste også Mats Møller Dæhli, som var et vellykket valg i startoppstillingen.

– Du vet alltid hva du får fra Mats. Defensivt er han en av de beste posisjonsspillerne, en av de klokeste. Han kan av og til mangle litt gjennombruddskraft mot de beste, men i dag spilte han 55 minutter på veldig høyt nivå, sa han.

Ekstrem

Leo Østigård, som kom til samlingen med bare en landskamp på merittlista, ble sammen med Ørjan Nyland den eneste som spilte alle fire kamper fra start til slutt.

– Leo er ekstrem i lufta og ekstrem i egen boks. Noen ganger må han ha litt roligere hode og ikke bli så opptatt av å være muskelmann, men han gjorde fire solide kamper, sa Solbakken om stopperen som havnet i håndgemeng med Emil Krafth og ertet på seg svenske supportere med sin målfeiring.

Etter kampen ble det flere æresrunder for et svært fornøyd publikum.

– Jeg tror du kan se på hele gjengen at de elsker å spille på landslaget og representere Norge. Vi ønsker å skape noen store stunder igjen, og det har vi forutsetninger for hvis vi bygger på det vi har gjort. Vi har fortsatt veldig mye å gå på, men vi har noe på gang, sa Solbakken.