Solbakken bytter over halve laget – benker flere av sine mest betrodde

Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge starter derimot for fjerde gang på elleve dager, i likhet med Leo Østigård og Ørjan Nyland.

Resten av spillerne i startelleveren er nye i forhold til 0-0-kampen mot Slovenia, og blant annet starter Mats Møller Dæhli og Julian Ryerson for bare annen gang under Solbakken.

Mohamed Elyounoussi havner på benken for første gang siden Solbakken ble landslagssjef. Han har startet 16 av de 17 kampene siden da, i den siste var han ikke i troppen. Søndag starter Dæhli på hans plass.

Birger Meling har også startet hver gang han har vært i troppen, men Fredrik Bjørkan overtar venstrebacken. Han spilte der da Meling hadde fødselspermisjon i mars og gjorde også et friskt innhopp mot Slovenia. På høyreback har Marcus Holmgren Pedersen startet alle de 12 kampene siden han debuterte i fjor høst, men Ryerson får plassen mot Sverige.

Stefan Strandberg er som ventet tilbake som forsvarssjef etter å ha blitt hvilt mot Slovenia, og han skyver Andreas Hanche-Olsen ut. Det er altså tre endringer bare i forsvarsfireren.

Morten Thorsby tar tilbake plassen på sentral midtbane fra Fredrik Aursnes. Det betyr at trioen der blir den samme som i bortekampen mot svenskene, med Sander Berge i ankerrollen. Alexander Sørloth starter igjen, som han gjorde på Friends Arena. Da spilte han hele kampen, i de to andre har han kommet inn for Joshua King ved pause.

Mens det er seks endringer fra Slovenia-kampen, er det bare tre fra bortekampen mot Sverige: sidebackene og venstre kant.