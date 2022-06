– Huff, det er sykt rart å si at det er over. Siden jeg var 15 år, har idretten vært halve livet. Gjennom 20-årene var det hele livet, sier Pedersen til Bergensavisen.

Pedersen greide ikke å kvalifisere seg til OL i Tokyo i fjor. Hun ble droppet på landslaget i friidrett. I sin karriere har hun blant annet blitt nummer ti i OL, ni i VM og nummer seks i innendørs-VM.

– Jeg er den eneste kvinnelige norske sprinteren som har nådd en finale i et VM. Så den 6.-plassen fra innendørs-VM henger høyt for meg, sier hun.

Pedersen slo gjennom i 2009 som 17-åring da hun gikk til topps i U18-VM. I 2010 vant hun U20-VM.

Etter at Tokyo-OL glapp, begynte hun å trene igjen høsten 2021. Hun fikk influensa ved juletider og senere corona i februar.

– At jeg fikk corona, var den siste spikeren i kista for karrieren min. Jeg regner med det var en omikronvariant, for det sitter fortsatt i. Jeg kjenner det fremdeles i brystet hvis jeg presser meg. Så da røk denne sesongen, og da var grublingen over. Da var det slutt. Men det har som sagt tatt tid å si det høyt, sier hun.

Pedersen endte med sju NM-gull i 100 meter hekk og ett NM-gull i lengde.