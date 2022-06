– Det har definitivt vært et stort privilegium. Det er et stort ansvar, men det er først og fremst veldig mye glede. Det er en epoke som er over. Det er litt vemodig, samtidig har jeg fått lov til å være med i en fantastisk periode for norsk skisport, sier Erik Røste til NTB.

Røste ble skipresident for ti år siden. I fire år før det var han visepresident. Han var med i snuoperasjonen i norsk langrenn på slutten av 1980-tallet, og han har vært involvert i skisporten som landslagstrener og sportssjef.

Skipresidenten har tatt telefonen for et intervju i forbindelse med avskjeden som skjer i skitinget kommende helg.

– De siste ti årene har vært en eventyrlig gullalder med noen av de beste prestasjonene og fineste øyeblikkene i norsk skisports historie, sier Røste.

– Svært godt fornøyd

– Hva synes du om det du etterlater deg?

– Jeg, sammen med svært mange dyktige ansatte og tillitsvalgte, etterlater oss et forbund i god form med en robust og god økonomi. I løpet av de ti siste årene har vi doblet inntektene våre, og selv med et totalt tap på 80 millioner i koronaårene, hvor kun 6 millioner ble kompensert, har vi bevart vår egenkapital. Det er gjort en formidabel innsats av hele organisasjonen. Det er jeg svært godt fornøyd med.

Skiforbundet teller godt over 100 VM-, OL- og Paralympics-gullmedaljer siden 2012. Røste trekker fram at friski har blitt en del av forbundet. Samtidig har det vært flere store konflikter på hans vakt.

Dopingsakene med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug, konflikten mellom alpinist Henrik Kristoffersen og Skiforbundet som endte i retten. Det siste året har den såkalte hoppsaken med Clas Brede Bråthen skapt støy.

Bråket

– Oppmerksomheten som norsk skisport har og får, tror jeg mange misunner oss. Det er det vi lever av, at folk er interessert i det vi holder på med. Da må vi tåle å bli sett i kortene, og at det til tider har vært en del støy.

– Men flere av de meste krevende sakene med mest oppmerksomhet og støy har også vært de prinsipielt viktigste, sier Røste.

Som den årelange juridiske striden mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund. Forbundet vant fram i 2019 i saken der Kristoffersen ville kjøre med en privat sponsor på hjelmen. Alpinisten har fortsatt en avtale der han har et individuelt opplegg utenom konkurranser.

– Det handler om å forsvare landslagsmodellen og fellesskapets interesser. Jeg har selv erfart som trener hva det betyr at de beste trener sammen og utvikler hverandre. Landslagsmodellen, med en fair fordeling av sponsorinntekter mellom utøver og laget, er selve kjernen i norsk skisports vedvarende suksess de siste 30 årene med rekordmange medaljer.

Johaug-støtte

– Det at de beste trener sammen og ser verdien av det, er ikke bare suksessen i norsk skisport, men norsk toppidrett. Mitt mantra er at, nesten uten unntak, individuelle gode resultater er et resultat av et sterkt team. Derfor har det ikke vært vanskelig å stå opp og forsvare den, forteller 62-åringen.

I 2016 ble Martin Johnsrud Sundby utestengt i to måneder og fratatt flere seirer på grunn av feil bruk av astmamedisin. Bare måneder senere ble Therese Johaug utestengt for bruk av leppesalven trofodermin.

– Det hjelper lite å se seg bakover. Jeg forsøker å evaluere og lære av alle saker og alt vi gjør. En kan alltid bli bedre. Hvis jeg skal trekke fram en sak jeg syntes var vond og vanskelig, var det Therese-saken. Det er utrolig trist at en feil leppekrem skal få så store konsekvenser, sier Røste.

– Det var vondt å se hvordan hun hadde det når dette skjedde, og desto hyggeligere da hun kom tilbake og viste med hele seg en sann idrettsglede over å få lov til å være med igjen. Ikke bitter, men kun glad. Hun er et utrolig flott forbilde, roser han.

– For meg var det en selvfølge å stå opp for og støtte Therese. Det ble brukt mye ressurser på den saken. Det var viktig at fakta ble belyst. Ingen er i dag i tvil om hva som skjedde.

Framtiden

Røste ser fram til noen roligere dager. Han fortsetter som styremedlem i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Og så blir det nye arbeidsoppgaver.

– Det er ikke noe konkret. Det er to muligheter. Enten å ta en operativ jobb igjen. Det er et par muligheter jeg vurderer. Det andre er at jeg jobber med ulike prosjekter og kanskje med noen styreverv, forklarer han.

– Jeg konkluderer nok forholdsvis raskt, men jeg har vel egentlig ikke brukt så mye tid på det. Det har gått i ett fra jeg kunngjorde at jeg ikke skulle stille til gjenvalg. I mai telte jeg tilbake: Med unntak av påskehelgen hadde jeg én frihelg. Det har ikke vært noe nedtrapping og god tid til å tenke på det.

Helgen blir heller ikke noe unntak når de siste dagene som skipresident skal gjennomføres.