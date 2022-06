Åtte nordmenn har spilt minst fem omganger – bare tre svensker

Blant dem er lagets største stjerner Martin Ødegaard (som har spilt hvert minutt så langt i nasjonsligaen) og Erling Braut Haaland.

Til sammenligning spilte Sveriges tre største stjerner til sammen 14 minutter i hjemmetapet mot Serbia torsdag. Emil Forsberg fikk et kort innhopp, mens Alexander Isak hvilte seg på benken. Dejan Kulusevski var utestengt.

Bare tre svensker har spilt minst fem omganger i de tre første kampene. Keeper Robin Olsen og venstreback Ludwig Augustinsson har spilt hvert minutt, venstrekanten Viktor Claesson mangler en snau halvtime.

De to andre svenskene med minst 200 minutter så langt i nasjonsligaen er ikke med mot Norge søndag. Joakim Nilsson skrev seg på den lange lista over skadde svenske stoppere da han måtte ut før pause torsdag, mens Mattias Svanberg pådro seg et gult kort som setter ham utenfor søndag.

Mange minutter

Hos Norge har Ørjan Nyland, Martin Ødegaard og Leo Østigård vært på banen hvert minutt, mens Marcus Holmgren Pedersen ble byttet ut rett før slutt i Sverige. Sander Berge, Birger Meling, Mohamed Elyounoussi og Erling Braut Haaland har også startet hver kamp. Søndag, i den fjerde kampen på elleve dager, kan kampbelastningen bli en viktig faktor.

Solbakken har gitt spilletid til 20 av de 27 spillerne i troppen, men bare 14 av dem har fått starte.

Til sammenligning har Janne Eriksson benyttet 21 spillere i de tre første kampene, men hele 18 av dem har minst en kamp fra start.

Her er kampbelastningen så langt under samlingen, rangert etter spilte minutter (antall kamper fra start/som innbytter i parentes):

Norge:

* 270: Ørjan Nyland (3), Martin Ødegaard (3), Leo Østigård (3)

* 268: Marcus Holmgren Pedersen (3)

* 252: Sander Berge (3), Birger Meling (3)

* 240: Mohamed Elyounoussi (3)

* 229: Erling Braut Haaland (3)

* 180: Stefan Strandberg (2), Alexander Sørloth (1/2)

* 120: Fredrik Aursnes (2)

* 107: Joshua King (2/1)

* 92: Andreas Hanche-Olsen (1/1)

* 84: Morten Thorsby (1/1)

* 76: Kristian Thorstvedt (0/3)

* 30: Patrick Berg (0/1)

* 18: Fredrik Bjørkan (0/1)

* 16: Mats Møller Dæhli (0/1)

* 12: Jens Petter Hauge (0/2)

* 4: Julian Ryerson (0/1)

* 0: Veton Berisha, Sten Grytebust, André Hansen, Dennis Johnsen, Marius Lode, Brede Moe, Mathias Normann

Sverige:

* 270: Robin Olsen (3), Ludwig Augustinsson (3)

* 243: Viktor Claesson (3)

* 221: Joakim Nilsson (3)

* 206: Mattias Svanberg (2/1)

* 180: Dejan Kulusevski (2)

* 179: Jens Cajuste (2/1)

* 169: Emil Forsberg (2/1)

* 154: Joel Andersson (2)

* 153: Kristoffer Olsson (2/1)

* 144: Alexander Isak (2)

* 135: Aleksander Milosevic (1/1)

* 116: Emil Krafth (1/1)

* 110: Anthony Elanga (1/1)

* 101: Robin Quaison (1/1)

* 91: Jesper Karlström (1/1)

* 90: Hjalmar Ekdal (1)

* 49: Edvin Kurtulus (0/1)

* 45: Carl Starfelt (1)

* 30: Viktor Gyökeres (0/2)

* 14: Gabriel Gudmundsson (0/1).